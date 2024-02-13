Іран випробував балістичну ракету морського базування

Корпус вартових Ісламської революції (КВІР) Ірану вперше здійснив пуск балістичної ракети великої дальності корабельного базування.

Про це повідомив командувач сил КВІР Хоссейн Саламі, пише іранське агентство IRNA.

Саламі зазначив, що успішне випробування значно підвищило боєздатність КВІР.

"Балістична ракета великої дальності була успішно запущена з військового корабля під час спільної роботи повітряно-космічних сил КВІР і ВМС КВІР", — заявив Хоссейн Саламі.

Він зазначив, що з урахуванням такого озброєння Корпус вартових Ісламської революції зможуть вражати "будь-які цілі в різних районах світу".

Зазначається, що останніми роками Іран розширив свою ракетну програму, намагаючись покращити силу стримування загроз, з якими він стикається в регіоні та в усьому світі.

Іранські дрони-камікадзе у війні РФ проти України

13 вересня 2022 року військові ЗСУ уперше знищили ударний дрон-камікадзе іранського виробництва. Уранці 17 жовтня військові РФ атакували Київ дронами-камікадзе. ЗСУ збили 25 із близько 30 дронів. Один з дронів влучив у 120-річний житловий будинок. Кутова частина будівлі обвалилася. Під завалами опинилися мешканці.

Іран заперечує надання Росії зброї для війни в Україні. За даними української розвідки, Росія 2022 року замовила в Ірані понад 2400 дронів-камікадзе.

США, ЄС, Канада і Британія анонсували санкції проти Ірану за надання Росії дронів.

4 грудня 2022 року ЗМІ повідомили, що США намагаються зірвати поставки іранської зброї до РФ.