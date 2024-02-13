НовиниМобілізаціяВійнаТОП РегіонівВідеоІсторіїРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
Іран випробував балістичну ракету морського базування
ІРАНЗброяПодіїСвітЗброя і технології

Іран випробував балістичну ракету морського базування

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
Прапор Ірану
Прапор Ірану. Ілюстративне фото: Getty Images

Корпус вартових Ісламської революції (КВІР) Ірану вперше здійснив пуск балістичної ракети великої дальності корабельного базування.

Про це повідомив командувач сил КВІР Хоссейн Саламі, пише іранське агентство IRNA.

Саламі зазначив, що успішне випробування значно підвищило боєздатність КВІР.

"Балістична ракета великої дальності була успішно запущена з військового корабля під час спільної роботи повітряно-космічних сил КВІР і ВМС КВІР", — заявив Хоссейн Саламі.

Він зазначив, що з урахуванням такого озброєння Корпус вартових Ісламської революції зможуть вражати "будь-які цілі в різних районах світу".

Зазначається, що останніми роками Іран розширив свою ракетну програму, намагаючись покращити силу стримування загроз, з якими він стикається в регіоні та в усьому світі.

Іранські дрони-камікадзе у війні РФ проти України

13 вересня 2022 року військові ЗСУ уперше знищили ударний дрон-камікадзе іранського виробництва. Уранці 17 жовтня військові РФ атакували Київ дронами-камікадзе. ЗСУ збили 25 із близько 30 дронів. Один з дронів влучив у 120-річний житловий будинок. Кутова частина будівлі обвалилася. Під завалами опинилися мешканці.

Іран заперечує надання Росії зброї для війни в Україні. За даними української розвідки, Росія 2022 року замовила в Ірані понад 2400 дронів-камікадзе.

США, ЄС, Канада і Британія анонсували санкції проти Ірану за надання Росії дронів.

4 грудня 2022 року ЗМІ повідомили, що США намагаються зірвати поставки іранської зброї до РФ.

Топ дня
Сенат США підтримав законопроєкт з допомогою Україні
У США заявили про "серйозну загрозу нацбезпеці" з боку РФ, результати 19-го засідання "Рамштайн". 722 день війни. Онлайн Оновлюється
ППО, дрони та F-16: у Міноборони підбили підсумки 19-го засідання &quot;Рамштайну&quot;
ППО, дрони та F-16: у Міноборони підбили підсумки 19-го засідання "Рамштайну"
Порошенко заявив, що йому заборонили їхати на Мюнхенську безпекову конференцію. У ВРУ прокоментували — що відомо
Порошенко заявив, що йому заборонили їхати на Мюнхенську безпекову конференцію. У ВРУ прокоментували — що відомо
удари по великому бурлуку с-300
РФ вдарила ракетами по Великому Бурлуку на Харківщині: є поранені та загиблі Доповнено
Канада
Канада виділить $44 млн на обороннy допомогу України

Вибір редакції
Рекрути штурмового батальйону "Айдар"
"Досягнення у 2024-му — утримати території, які ми контролюємо". Бєлєсков про фронт, БПЛА та можливу мобілізацію у РФ
Такер Карлсон
Прихильник Трампа та "теорії заміни білих" — що відомо про Такера Карлсона, який записав інтервʼю з Путіним
Військовий Євген "Адам" Межевікін
"Жити в мріях — не вихід для нації, що має вижити" — Герой України Межевікін про мобілізацію, фронт і переваги дронів
Лідер більшості в Сенаті США Чарльз Шумер
Підтримка України та кордон з Мексикою — чому в Сенаті США знову не проголосували за пакет допомоги
Посол з особливих доручень МЗС Антон Кориневич у Міжнародному суді ООН, 2 лютого 2024
"Рішення зазвичай половинчасті". Що вирішив Міжнародний суд ООН у справі про геноцид за позовом України проти РФ
Дізнайтесь більше
Салліван
У Білому домі не виключили ударів всередині Ірану
МАУ, Boeing-737, Іран
У Тегерані розігнали мітинг родичів загиблих пасажирів українського літака, збитого Іраном у 2020 році
США завчасно поінформували Ірак щодо ударів по об'єктах проіранських формувань — Білий дім
США завчасно поінформували Ірак щодо ударів по об'єктах проіранських формувань — Білий дім
США обстрілюють обʼєкти проіранських формувань в Іраку та Сирії
США обстрілюють обʼєкти проіранських формувань в Іраку та Сирії
На початок