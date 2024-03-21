Немає потреби зараз мобілізувати 500 тисяч — Шмигаль

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що наразі немає потреби мобілізувати 500 тисяч людей до лав Збройних сил України.

Про це глава уряду повідомив у інтерв'ю Bloomberg 20 березня.

За словами Шмигаля, оцінка показала, що такий масштаб мобілізації не є необхідним, враховуючи ротації, які відбуваються на лінії фронту, і надходження озброєння.

"Ми продовжимо боротьбу, якщо отримаємо підтримку від наших партнерів щодо артилерійських снарядів, ракет дальнього і середнього радіусу дії", — зазначив прем'єр.

Прем'єр подякував ЄС, МВФ та союзникам з "Групи семи" за надання вкрай необхідного фінансування цього року, що дозволило бюджету "вижити в першому півріччі". Україна розраховуватиме на пакет США у другій половині року, сказав Шмигаль.

25 грудня минулого року уряд України передав до парламенту законопроєкт про мобілізацію. Документ викликав суперечки у політичних колах та суспільстві, і зараз перебуває у доопрацюванні.

До цього президент Володимир Зеленський вказав, що під час обговорення питання стосовно закону про мобілізацію військові запропонували додатково призвати 450-500 тисяч людей.

Уряд 11 січня офіційно відкликав з парламенту законопроєкт про мобілізацію.