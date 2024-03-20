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Косово оголосило про другий пакет військові допомоги для України
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Косово оголосило про другий пакет військові допомоги для України

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Міністр частково визнаного Косова Еюп Мачедонсі, допомога Україні від Косова
Міністр частково визнаного Косова Еюп Мачедонсі (ліворуч). Х/Ejup Maqedonci

Міністр оборони частково визнаного Косово Еюп Мачедонсі надасть Україні другий пакет військової допомоги, до якого входять боєприпаси до мінометів.

Про це чиновник повідомив у соцмережі Х (колишній Twitter).

"Косово продовжуватиме підтримувати Україну у її героїчній війні проти російської агресії. Сьогодні на засіданні Контактної групи з питань оборони України я оголосив про наш другий пакет військової допомоги для України", – написав Еюп Мачедонсі

Він додав, що наступного тижня в Україну надійде перший пакет допомоги, який включає вантажівки, тактичні та броньовані автомобілі.

Косово стала однією із країн, які приєдналася до декларації про гарантії безпеки для України, які ухвалила "Група семи" на саміті у Вільнюсі, хоч сама Україна незалежності Косова не визнає.

Що відомо про "Рамштайн-20"

На базі Повітряних сил Сполучених Штатів "Рамштайн" у Німеччині завершилася 20 зустріч Контактної групи з питань оборони України. Боєприпаси стали головною темою двадцятого засідання.

Велика кількість держав заявила про пакети допомоги, в які входять снаряди різних калібрів та інша військова допомога, повідомили в Міноборони. Зокрема, низка країн долучилися до чеської ініціативи щодо закупівлі боєприпасів для України у третіх країнах поза межами ЄС. Згодом стало відомо, що закупівля відбувається і у союзників Росії, проте сам список держав не оголошується.

Також на засіданні міністри оборони обговорили надання Україні більше ракет та "надати перевагу Україні в повітрі". Порушувалося й питання про винищувачі F-16.

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