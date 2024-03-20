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Росія завдала по Сумщині 390 ударів: поранені дві людини
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Росія завдала по Сумщині 390 ударів: поранені дві людини

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За день військові РФ 56 разів обстрілювали Сумщину, було 390 ударів з різного озброєння. У Юнаківській та Білопільській громадах поранені люди.

Про це повідомили в ОВА.

У Великописарівській громаді був обстріл з реактивної системи залпового вогню (84 вибухи), з артилерії (71 вибух) та мінометів (24 вибухи). Також з гелікоптера були удари некерованими авіаційними ракетами (17 вибухів), та керованими авіаційними бомбами з літака (7 вибухів).

По Юнаківській громаді стріляли з мінометів (15 вибухів). В результаті обстрілу отримала поранення одна людина.

У Білопільській громаді зафіксовано обстріли з артилерії (37 вибухів), мінометів (12 вибухів) та гранатомету (22 вибухи). Також громаду атакували дрони-камікадзе типу "FPV" (2 вибухи). Внаслідок артобстрілу поранена одна людина.

Краснопільська громада: здійснено обстріли з артилерії (24 вибухів) та мінометів (13 вибухів).

По Миропільській громаді били з реактивної системи залпового вогню (24 вибухи).

На територію Дружбівської громади військові РФ скинули 6 мін.

У Свеській громаді були мінометні обстріли (4 вибухи).

Середино-Будську громаду обстрілювали з мінометів (5 вибухів), також була атака дрона-камікадзе типу "FPV" (1 вибух) та авіаційні удари (2 вибухи).

Шалигинська громада: зафіксовано артилерійський обстріл (7 вибухів).

По Миколаївській громаді завдали ударів керованими авіаційними бомбами (4 вибухи).

Есманьську громаду обстрілювали з мінометів (5 вибухів).

️Хотінську громаду атакували два дрони типу "FPV".

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