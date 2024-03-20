У Сумській області сталася бійка між цивільним та військовослужбовцями ТЦК

На Сумщині сталася бійка між цивільним чоловіком та військовослужбовцями Шосткинського РТЦК та СП. Відео конфлікту з'явилося у соцмережах. У Сумському обласному ТЦК та СП повідомили, що наразі з'ясовують обставини події.
У повідомленні зазначили, що діям військовослужбовців буде надана відповідна оцінка.
"Водночас наполегливо рекомендуємо не ігнорувати прохання військовослужбовців пред’явити військово-облікові документи. Не ображати військовослужбовці, які після отриманих поранень на фронті гідно виконують поставлені завдання, і не втікати від них. Закликаємо уникати спекуляцій на дану тему", — йдеться у дописі.
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