У Васильківській громаді на Київщині зафіксували три випадки захворювання тварин на сказ. Людей закликають вакцинувати домашніх улюбленців, а також терміново звертатись до медиків після укусу тварини.

Про це інформує Васильківський центр первинної медико-санітарної допомоги у Facebook.

За даними фахівців центру, свійські тварини заразилися сказом після нападу інфікованої дикої лисиці. Мешканцям громади радять вжити профілактичних заходів, щоб уберегти себе і домашніх улюбленців від цієї хвороби:

робити щеплення проти сказу для тварин;

контролювати контакти з бездомними чи дикими тваринами;

спостерігати за поведінкою домашніх тварин.

Васильківський центр первинної медико-санітарної допомоги наголошує: якщо людину вкусила безпритульна чи дика тварина, потрібно негайно звернутись до медзакладу.

Сказ — це інфекційна хвороба, що може призвести до летальних випадків. Зазвичай люди заражаються від укусу скаженої тварини, рідше — через подряпини, садна чи відкриті рани, на які потрапила слина інфікованої тварини.

Що відомо про випадки сказу в Києві та області

У лютому 2024 року випадок сказу підтвердили у Таращанській громаді Київщини. Там захворів собака в одному з домогосподарств. У громаді почали кампанію з імунізації тварин.

До того випадок сказу на Київщині зафіксували восени минулого року в селі Путрівка поблизу Василькова. Захворів собака в одному з домогосподарств. У 10-кілометровій зоні навколо населеного пункту запровадили карантин.

На початку жовтня 2023 року в селі Мирівка на Київщині також запровадили карантин через виявлений сказ у кота.

Тогоріч у вересні у Київській області почали імунізацію диких та бродячих тварин проти сказу. На території регіону розкидали їстівні брикети з вакциною.

Киянку разом з донькою покусав домашній кіт: у нього виявили сказ. Через цей випадок у Солом'янському районі столиці запровадили карантин.

На початку лютого минулого року в Києві підтвердили випадок сказу в кішки, яку киянка підібрала на вулиці в Боярці й прихистила у своїй квартирі. Згодом у Боярці від сказу загинула дика лисиця.