НовиниВійнаМобілізаціяВідеоІсторіїТОП РегіонівРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
Медики закликають вакцинувати тварин: у громаді на Київщині виявили три випадки сказу
ВАКЦИНАТВАРИНИБЕЗПРИТУЛЬНІ ТВАРИНИСОБАКАРегіони

Медики закликають вакцинувати тварин: у громаді на Київщині виявили три випадки сказу

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
У Васильківській ОТГ зафіксували три випадки сказу серед тварин після укусу дикої лисиці
Вакцинація кота від сказу. Фото: Держпродспоживслужба/Facebook

У Васильківській громаді на Київщині зафіксували три випадки захворювання тварин на сказ. Людей закликають вакцинувати домашніх улюбленців, а також терміново звертатись до медиків після укусу тварини.

Про це інформує Васильківський центр первинної медико-санітарної допомоги у Facebook.

За даними фахівців центру, свійські тварини заразилися сказом після нападу інфікованої дикої лисиці. Мешканцям громади радять вжити профілактичних заходів, щоб уберегти себе і домашніх улюбленців від цієї хвороби:

  • робити щеплення проти сказу для тварин;
  • контролювати контакти з бездомними чи дикими тваринами;
  • спостерігати за поведінкою домашніх тварин.

Васильківський центр первинної медико-санітарної допомоги наголошує: якщо людину вкусила безпритульна чи дика тварина, потрібно негайно звернутись до медзакладу.

Сказ — це інфекційна хвороба, що може призвести до летальних випадків. Зазвичай люди заражаються від укусу скаженої тварини, рідше — через подряпини, садна чи відкриті рани, на які потрапила слина інфікованої тварини.

Що відомо про випадки сказу в Києві та області

У лютому 2024 року випадок сказу підтвердили у Таращанській громаді Київщини. Там захворів собака в одному з домогосподарств. У громаді почали кампанію з імунізації тварин.

До того випадок сказу на Київщині зафіксували восени минулого року в селі Путрівка поблизу Василькова. Захворів собака в одному з домогосподарств. У 10-кілометровій зоні навколо населеного пункту запровадили карантин.

На початку жовтня 2023 року в селі Мирівка на Київщині також запровадили карантин через виявлений сказ у кота.

Тогоріч у вересні у Київській області почали імунізацію диких та бродячих тварин проти сказу. На території регіону розкидали їстівні брикети з вакциною.

Киянку разом з донькою покусав домашній кіт: у нього виявили сказ. Через цей випадок у Солом'янському районі столиці запровадили карантин.

На початку лютого минулого року в Києві підтвердили випадок сказу в кішки, яку киянка підібрала на вулиці в Боярці й прихистила у своїй квартирі. Згодом у Боярці від сказу загинула дика лисиця.

Топ дня
Стела з написом "Харків" у центрі міста, березень 2024 року
У Харкові зранку 22 березня пролунала серія з понад 15 вибухів: у місті зникло світло Важливо
Росія атакувала Київ 21 березня 2024 року
Наслідки ударів по українським містам, Нідерланди виділили кошти Україні. 758 день війни. Онлайн
Урсула фон дер Ляєн
ЄС працюватиме над планом, аби конфіскувати доходи від російських активів для України Важливо
Пункт пропуску "Устилуг-Зосин"
Польські фермери розблокували рух вантажівок на ПП "Зосин-Устилуг" Оновлено
Корупція
САП з 21 березня відокремлюється від Офісу генпрокурора

Вибір редакції
увʼязнені, тюрма
"Є методика, по якій ми оцінюємо ризик повторного правопорушення". Висоцька — про мобілізацію засуджених та увʼязнених
українки біженки сплять на вокзалі у Перемишлі
Сон під час війни: як спати в укриттях і на передовій, чи можна запастися сном та коли йти до психотерапевта
Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук
"Нам не треба у парламенті лише "одобрямси" — Стефанчук про стосунки з опозицією, мобілізацію та відрядження депутатів
Дональд Трамп цілує прапор США
"Якщо побачить в Україні історію успіху, він цим скористається". Чи повернеться Трамп у Білий дім і чого чекати Києву
Генерал Олександр Сирський на Донеччині
Похвилинне планування, жорсткість і критика несвоєчасності: що ми дізнались про головкома Сирського
Дізнайтесь більше
Захворюваність на коронавірус і вакцинація проти нього — чи є зміни — Кіровоградщина
МОЗ оновило рекомендації щодо щеплення від коронавірусу. Що змінилося і чи охоче вакцинуються на Кіровоградщині
На Золотоніщині щеплюють від сказу тварин
Аби запобігти захворюванню: на Черкащині безоплатно вакцинують тварин від сказу
агресивний собака, скажена тварина
На вакцинацію диких тварин від сказу у Житомирській області витратять більше 55 мільйонів гривень
У Дніпровському районі Києва проведуть вакцинацію і стерилізацію безпритульних тварин
У Дніпровському районі Києва безкоштовно стерилізуватимуть безпритульних тварин
На початок