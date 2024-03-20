Сили оборони України відбили п'ять атак російської армії на Оріхівському напрямку поблизу Роботиного Запорізької області та Старомайорського Донецької області.

Про це сьогодні, 20 березня, повідомили у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ.

"На Оріхівському напрямку російська армія п'ять разів, за підтримки авіації, атакувала позиції українських захисників в районах населених пунктів Старомайорське Донецької області та Роботине Запорізької області", — йдеться у зведенні.

Окрім цього у Генштабі повідомили, що армія РФ завдала авіаційного удару поблизу Новодарівки, а також обстріляла з артилерії та мінометів територію близько 15 міст та сіл, зокрема Гуляйполе, Малу Токмачку, Роботине та Гуляйпільське Запорізької області.

Раніше Суспільне повідомляло, що російські військовослужбовці завдали 350 ударів по території 10 населених пунктів Запорізької області минулої доби, 19 березня.

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