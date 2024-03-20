Протягом минулої доби, 19 березня, російські військові атакували 10 населених пунктів Запорізької області. Загиблих та поранених немає.

Про це сьогодні, 20 березня, повідомив у своєму каналі Telegram голова Запорізької ОВА Іван Федоров.

Загалом армія РФ завдала 350 ударів по містах та селах Запорізької області:

Наслідки обстрілів Запорізької області. Фото: Telegram/Іван Федоров

три авіаційних — по Малій Токмачці, Роботиному та Темирівці;

три рази застосувала РСЗВ по Новоданилівці та Малій Токмачці;

36 безпілотниками атакувала Гуляйполе, Левадне, Роботине, Малу Токмачку, Залізничне та Чарівне;

308 разів з артилерії обстріляла території Гуляйполя, Роботиного, Малинівки, Малої Токмачки, Новоданилівки, Чарівного, Темирівки та Новодарівки.

"Надійшло 28 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури", — йдеться у повідомленні.

Також минулої доби, 19 березня, на Оріхівському напрямку армія РФ шість разів атакувала позиції Сил оборони в районах населених пунктів Старомайорське Донецької області та Роботине Запорізької області, повідомили в Генштабі ЗСУ.

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