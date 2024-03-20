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Іспанія готує до передачі Україні десятки танків Leopard 2 — ЗМІ
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Іспанія готує до передачі Україні десятки танків Leopard 2 — ЗМІ

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Leopard 2A4
Танки Leopard 2A4. Фото: Міноборони Нідерландів

Держсекретар торгівлі Іспанії надав повний перелік постачань військової допомоги Україні від початку повномасштабного вторгнення РФ загальною сумою 190 мільйонів євро.

Про це повідомив портал Infodefensa.

Як зазначається, у списку вказані:

  • прилади нічного бачення, пристрої зв'язку, системи дистанційного керування озброєнням і системи наведення боєприпасів;
  • безпілотні літальні апарати, гранатомети, гаубиці, кулемети, протитанкові міни, легке озброєння та артснаряди, міномети й мінометні гранати;
  • ракети Hawk, Mistral, Harpoon, Aspide, бронетранспортери, 10 бойових танків Leopard 2A4 та вісім патрульних катерів.

При цьому, вказано у матеріалі, в переліку відсутні ще 20 танків Leopard 2A4, що вже схвалені Міжміністерською радою з торгівлі й контролю оборонних матеріалів та технологій подвійного призначення, їх буде додано до вже відправлених 10, а також 90 експортних товарів іспанської оборонної промисловості.

"Іспанія не тільки відправляє матеріали, а й підтримує іншими способами. Міністерка оборони Маргарита Роблес нещодавно зустрілася з родичами українських військових, які проходять реабілітацію", — пише портал.

Infodefensa додає, що кілька міжнародних організацій і парламентські групи заявили про ризик потрапляння відправленої в Україну допомоги на чорний ринок. Однак міністерка торгівлі Іспанії Ксіана Мендес заперечила ці закиди.

"Матеріали, що експортуються Іспанією, є необхідною, пріоритетною та важливою зброєю для України в її боротьбі з РФ. Немає сумнівів, що Україна найкращим чином використовує їх для захисту своєї національної безпеки", — підкреслила посадовиця.

15 лютого Роблес оголосила про швидку передачу Україні партії броньованих гусеничних машин M113 та іншого обладнання.

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