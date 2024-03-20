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У Шосткинському районі на Сумщині прорвало дамбу
ВодаРегіони

У Шосткинському районі на Сумщині прорвало дамбу

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У Шосткинському районі прорвало дамбу. Подія сталась у ніч на 20 березня у селі Собич. Місцева мешканка Валентина розповідає, що останні декілька років у місцевому ставку не було води, а тому про стан гідроспоруди ніхто не турбувався.

У Шосткинському районі на Сумщині прорвало дамбу
Шосткинський район. Фото: Суспільне Суми

"З осені якось пішло, вода почала додаватися, додаватися в озері. Ми так всі проділи цьому, що нарешті у озері буде вода. Ну і ось вночі таке трапилось. Якби прочистили дорожні служби дамбу, коли ремонтували дорогу, то нічого такого не трапилось би, а так нікому нічого не треба", — говорить Валентина.

З проблемою підняття рівня води зіштовхнулись і сусіднє село Пирогівка, яке розташоване на березі Десни. Жителька села пані Ніна говорить, що причиною підтоплення села є ґрунтові води, бо за її спостереженнями паводок на річці свого максимального рівня зазвичай досягає в середині квітня.

У Шосткинському районі на Сумщині прорвало дамбу
Шосткинський район. Фото: Суспільне Суми

"Той рік весною було таке і в цьому з січня вода, заливає все, переливає бетонку, у нас і в сараях вода, і в погребах, ці калюжі це вже рівень, повні колодязі. Попередні роки у колодязях було хоч танцюй, було в норму, хороше було", — додає пані Ніна.

Жителька Пирогівки Лідія розповідає, що життя поряд з великою річкою має багато складностей, а тому люди поступово виїжджають з села. Натомість їх місцевість підходить для дачників, кількість яких збільшується.

"Перший рік ми таке бачимо, не було такого страховища, он вода у дворі у людей. Горе яке. Мало вже людей, повмирали всі, лише такі, як ми живуть. Цигані лише та і цигані виїжджають. Дачники є особливо у лісі, літом машина за машиною, на річці місця немає", — каже пані Лідія з села Пирогівка.

У Шосткинському районі на Сумщині прорвало дамбу
Шосткинський район. Фото: Суспільне Суми

За словами Шосткинського міського голови Миколи Ноги, прорив дамби у селі Собич ліквідували, нині загрози руйнування дороги, що з’єднує село з центром громади немає.

"У цьому році в Десні піднявся значно рівень води, пішло підтоплення даної дороги, даної гідроспоруди. Йде процес відновлення, все сьогодні буде відновлено. Тридцять вісім населених пунктів Шосткинської громади, у нас в Ображеївці також підвищений рівень води, а тому там також будемо працювати", — пояснив Микола Нога, Шосткинський міський голова.

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