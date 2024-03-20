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Протягом доби на фронті відбулось 67 бойових зіткнень — Генштаб
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Протягом доби на фронті відбулось 67 бойових зіткнень — Генштаб

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Українські військові
Українські військові на передовій біля Кліщіївки, Донецька область, 24 вересня 2023 рік. AP/Alex Babenko

Українські військові продовжують завдавати російським окупантам втрат у живій силі та техніці, виснажують армію РФ вздовж усієї лінії фронту.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ ввечері 20 березня.

Протягом доби росіяни здійснили 2 ракетних і 54 авіаційних ударів, а також 41 обстріл з РСЗВ. Є загиблі й поранені серед мирного населення, руйнувань зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Оперативна обстановка на сході та півдні України залишається складною. На фронті відбулося 67 бойових зіткнень.

Яка ситуація на полі бою

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань не виявлено.

На Сіверському та Слобожанському напрямках окупанти зберігають військову присутність у прикордонних районах, проводять диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснюють обстріли населених пунктів, нарощують щільність мінно-вибухових загороджень вздовж кордону України. Армія РФ завдала авіаційних ударів у районах населених пунктів Гриценкове, Попівка, Велика Писарівка Сумської області, Олександрівка, Козача Лопань та Ветеринарне Харківської області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 20 населених пунктів, серед них Сеньківка, Клюси, Прогрес, Грем'яч, Чернігівської області, Волфине, Миропілля, Пономаренки Сумської області, Гатище, Вовчанськ, Бударки, Амбарне Харківської області.

На Куп'янському напрямку росіяни наступальних (штурмових) дій не вели. Завдали авіаційних ударів у районі населеного пункту Іванівка Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися понад 10 населених пунктів, зокрема Дворічна, Синьківка, Петропавлівка та Берестове Харківської області.

На Лиманському напрямку ЗСУ відбили 10 атак у районах населених пунктів Білогорівка, Золотарівка Луганської області та Ямполівка, Терни, Роздолівка, Веселе Донецької області. Окупанти завдали авіаційних ударів у районах населених пунктів Свято-Покровське, Сіверськ, Колодязі, Веселе та Лиман Донецької області. Від артилерійських та мінометних обстрілів постраждали понад 15 населених пунктів, серед них Серебрянське лісництво, Невське, Білогорівка Луганської області, Торське, Верхньокам'янське, Спірне Донецької області.

На Бахмутському напрямку Сили оборони відбили 5 атак у районах населених пунктів Богданівка, Іванівське, Кліщіївка Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилося близько 10 населених пунктів, зокрема Миколаївка, Васюківка, Нью-Йорк Донецької області.

На Авдіївському напрямку українські військові відбили 11 атак у районах населених пунктів Бердичі, Семенівка, Тоненьке, Первомайське, Нетайлове, Невельське Донецької області. Армія РФ завдала авіаційних ударів у районі населеного пункту Очеретине Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 20 населених пунктів, серед них Прогрес, Желанне, Новогродівка, Уманське Донецької області.

На Новопавлівському напрямку ЗСУ продовжують стримувати росіян у районах населених пунктів Красногорівка, Георгіївка, Новомихайлівка, Водяне, Урожайне, де окупанти за підтримки авіації 18 разів намагалися прорвати оборону українських військ. Армія РФ завдала авіаційних ударів у районах населених пунктів Урожайне, Максимівка, Докучаєвськ, Новомихайлівка та Водяне Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинились близько 20 населених пунктів, серед них Красногорівка, Берестки, Катеринівка та Благодатне Донецької області.

На Оріхівському напрямку росіяни 5 разів за підтримки авіації атакували позиції Сил оборони в районах населених пунктів Старомайорське Донецької області та Роботине Запорізької області. Окупанти завдали авіаудару в районі населеного пункту Новодарівка Запорізької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 15 населених пунктів, серед них Гуляйполе, Мала Токмачка, Роботине та Гуляйпільське Запорізької області.

На Херсонському напрямку протягом доби армія РФ здійснила 3 атаки на позиції ЗСУ на лівому березі Дніпра. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів, серед них Львове, Тягинка, Іванівка, Новотягинка, Токарівка Херсонської області.

Українська авіація завдала ударів по 10 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки росіян. Підрозділами ракетних військ завдано ураження по складу боєприпасів окупантів.

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