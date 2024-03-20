На Запорізькому напрямку загинув військовослужбовець з Калуського району, що на Івано-Франківщині, Степан Гринів.

Про смерть бійця повідомили на сторінці Завійської гімназії, в якій навчався боєць.

Степан Гринів народився у 1983 році. Він служив кулеметником піхотного взводу.

Військовослужбовець загинув поблизу села Вербове Пологівського району Запорізької області.

"У скорботі — вся шкільна родина, все село. Схиляємо голови та приносимо щирі співчуття дружині, мамі, всій родині! Спочивай з Богом, наш герою!" — йдеться у дописі.

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