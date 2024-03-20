У Києві на базі однієї з клінічних лікарень створять сучасний муніципальний Центр протезування для військових. У цьому столиці допоможуть партнери з Німеччини.

Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко.

За його словами, про співпрацю в реабілітації військових з Німеччиною домовилися у вересні 2023 року. Нині столицю відвідала делегація з ФРН — директор організації "Life Bridge Ukraine GmbH" Жапін фон Вольферсдорфф і протезисти з військового шпиталю Берліна. Обговорили практичну співпрацю в протезуванні українських воїнів і відкриття в Києві Центру протезування.

За словами Кличка, такий заклад вже почали створювати. Центр розміститься у підвальних приміщеннях Київської міської клінічної лікарні № 12. Нині погоджується план реконструкції споруди. Обладнання для центру надасть німецька сторона. Частина техніки вже доставлена до медзакладу, решту планують привезти у квітні цього року. Німецькі протезисти також підготують українських лікарів для роботи у новоствореному центрі.

Крім того, в березні фахівці з Німеччини відберуть у Києві 60 поранених бійців для протезування. Протези їм встановлюватимуть у військовому шпиталі Берліна.