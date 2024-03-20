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В приміських маршрутках Житомира не працюють валідатори, про причини розповіли в міській раді
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В приміських маршрутках Житомира не працюють валідатори, про причини розповіли в міській раді

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Із 9 березня у Житомирі запрацювала нова система оплати проїзду. Валідатори замінили у міському комунальному транспорту і міських приватних маршрутках. Також встановили нові валідатори в окремих приміських маршрутках, але систему на підключили.

Про це у коментарі Суспільному сказав заступник Житомирського міського голови Олександр Шевчук.

За словами Олександра Шевчука, валідатори замінили у всіх комунальних тролейбусах, автобусах та міських приватних маршрутках. Також встановили нові валідатори встановили і в приміських маршрутках 147, 126 та 110. Але там нову систему не підключили, тому за проїзд потрібно платити лише готівкою

"Є проблеми більше в звітності самого підприємства і оператора, і взагалі. Оскільки приміські маршрути працюють трохи в інших умовах. Звітність, яку вони подають, і звітність, яка в межах міста, це трохи інші умови. Зараз ведуться перемовини щодо тимчасових талонів на маршрути в межах міста та щоб були встановлені системи автоматичної оплати проїзду", — сказав Олександр Шевчук.

В приміських маршрутках Житомира не працюють валідатори, про причини розповіли в міській раді
Заступник Житомирського міського голови Олександр Шевчук, Житомир, 20 березня 2024 року. Суспільне Житомир/Марія Кравчук

Людмила – пенсіонерка, користується транспортною карткою, але розрахуватись у деяких маршрутках не може.

"У мене картка працює, а в маршрутках не беруть. От чому? На ній є гроші, 110 гривень на рахунку, а проїхати не можу. Сьогодні я на трьох маршрутках пробувала, на 30 та 126 — ні, не бере", — сказала житомирянка Людмила.

Олег працює водієм маршрутного автобусу №126. Чоловік розповів, що валідатор в автобусі встановили, проте він не працює.

"Систему встановили, але валідатори у нас ще не працюють і інформації, чи будуть, у нас немає", — сказав водій маршрутного автобусу №126.

В приміських маршрутках Житомира не працюють валідатори, про причини розповіли в міській раді
Олег, водій приміської маршрутки №126, Житомир, 20 березня 2024 року. Суспільне Житомир/Марія Кравчук

Пасажир цієї маршрутки Дмитро каже, що не знав, що у маршрутному автобусі №126 розрахунок готівкою.

"Вже таке було, але подумав, що це новий автобус і тут працює термінал. Мені зручніше розраховуватися терміналом. Я поповнюю проїзний "учнівський" і плачу 6 чи 8 гривень за проїзд", — розповів Дмитро.

В приміських маршрутках Житомира не працюють валідатори, про причини розповіли в міській раді
Дмитро, пасажир приміської маршрутки №126, Житомир, 20 березня 2024 року. Суспільне Житомир/Марія Кравчук

Місцева жителька Вікторія в 110 маршрутці розраховувалася готівкою.

"Сьогодні зранку, їхавши у 110 маршрутці, я не могла скористатися карткою і мусила заплатити 14 гривень. Також була ситуація, коли люди запитували у водія, чи працює валідатор, водій казав, що ні. І ці люди просто не заходили в маршрутку, оскільки не мали змогу оплатити карткою", — розповіла Вікторія.

В приміських маршрутках Житомира не працюють валідатори, про причини розповіли в міській раді
Житомирянка Вікторія, яка користується приміськими маршрутками, Житомир, 20 березня 2024 року. Суспільне Житомир/Марія Кравчук

Суспільне направило інформаційний запит в обласну військову адміністрацію з питанням, чому в приміських маршрутках, які курсують містом, не працюють валідатори та чи будуть вони працювати.

В приміських маршрутках Житомира не працюють валідатори, про причини розповіли в міській раді
Валідатор в приміській маршрутці №126, який не підключений до системи оплати, Житомир, 20 березня 2024 року. Суспільне Житомир/Марія Кравчук

В приміських маршрутках Житомира не працюють валідатори, про причини розповіли в міській раді
Пасажири приміської маршрутки №126, Житомир, 20 березня 2024 року. Суспільне Житомир/Марія Кравчук

Раніше Суспільне писало, що в Житомирі з 11 березня запрацюють нові валідатори, за допомогою яких пасажири зможуть безготівково розраховуватися за проїзд транспортними чи банківськими картками. Після запровадження оновленої системи оплати проїзду у громадському транспорті у міській раді розповіли, що планують запровадити разовий квиток та підвищити вартість проїзду.

Після запровадження оновленої системи оплати проїзду біля офісу оператора компанії, яка її обслуговує, утворюються черги. За словами представниці компанії Наталії Лімінович, люди приходять, аби отримати нові картки для проїзду у тролейбусах чи маршрутках та дізнатися, як їх поповнювати. Суспільне побувало в офісі оператора компанії, де представники нового оператора безготівкової системи оплати проїзду "City Card" спростували низку фейків, через які люди займають чергу з п'ятої ранку.

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