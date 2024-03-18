Черги та фейки: чи потрібно замінювати картку житомирянина у "City Card"

Упродовж тижня біля офісу оператора електронних квитків для проїзду у житомирському транспорті утворилися черги з кількох десятків людей, переважно пенсіонерів, які хочуть замінити свої старі картки житомирянина. Проте не усім потрібно замінювати картки, оскільки більшість старих карток працюють з новими валідаторами. Представники нового оператора безготівкової системи оплати проїзду "City Card" спростували низку фейків, через які люди займають чергу з п'ятої ранку.

Керівник відділення "City Card" Юлія Гарбовська розповіла, що необхідно замінювати лише ті картки житомирянина, які не спрацьовують, не поповнюються або коли пасажир під час валідації бачить нульовий баланс, хоча гроші на картці є — їх близько семи тисяч. У разі, якщо картка працює, немає потреби йти до офісу компанії та стояти в черзі. Також, виявилася неправдивою інформація про те, що всі картки потрібно замінити до 1 квітня.

"У карток немає терміну придатності, тому людина, у якої не спрацьовує картка, може прийти будь-коли і замінити її. Тому ніяких термінів на заміну картки немає. Наприклад, якщо пластик на картці пошкодився, ви можете прийти і замінити її в будь-який час", — пояснила Юлія Гарбовська.

Юлія Гарбовська, 18 березня 2024 року. Суспільне Житомир/Дмитро Поліщук

За словами водійки тролейбуса Ольги, більшість карток житомирянина працюють без проблем. Випадків, коли картка не спрацьовувала і люди розраховувалися готівкою, були одиниці.

"Люди часто запитують, як поповнити картку, де це можна зробити, навіть як правильно її прикласти. У більшості випадків картки працюють, але люди просто не завжди користуються ними правильно — ще не зовсім звикли до нової технології", — сказала Ольга.

Ольга, 18 березня 2024 року. Суспільне Житомир/Дмитро Поліщук

До офісу "City Card" прийшли люди, які почули про необхідність заміни своїх карток житомирянина. Проте ніхто з людей у черзі не має інформації про те, що картки житомирянина, які працюють із новими валідаторами, замінювати не потрібно.

"Я завжди безкоштовно їздила і до війни безкоштовно їздила. А зараз не знаю, як їздити взагалі. Кажуть, що вони взагалі скасували карту житомирянина, але не знаю, як її відмінили чи коли відмінили", — говорить пенсіонерка Світлана.

Світлана, 18 березня 2024 року. Суспільне Житомир/Дмитро Поліщук

"Сказали, що треба поміняти карту, тому і прийшли сюди. Моя картка нормально працює, вчора ще нею їхала. Але якщо треба поміняти, значить, треба — буду чекати, щоб замінити", — сказала пенсіонерка Марія.

Світлана, 18 березня 2024 року. Суспільне Житомир/Дмитро Поліщук

Об'ява на дверях офісу "City Card", 18 березня 2024 року. Суспільне Житомир/Дмитро Поліщук

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