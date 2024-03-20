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У Полтаві у Державному архіві реставрують та відновлюють картографічні документи
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У Полтаві у Державному архіві реставрують та відновлюють картографічні документи

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У Державному архіві Полтавської області реставрують документи
Документи у Державному архіві Полтавської бласті. Фото: Суспільне Полтава

Реставрацію документів виконують у Державному архіві Полтавської області. Їх відновлюють, щоб вони були максимально наближені до їх первісного стану.

Про це повідомили на офіційному сайті Полтавської ОВА.

Нині відбувається ремонт та реставрація документів на паперовій та кальковій основі фонду. Відновлюють, зокрема, плани, карти, проєкти та інші картографічні матеріали міст і будівель Полтавської губернії. Також – генплан колишніх казенних будинків, план міста Полтави, Кременчука та інших повітових міст Полтавщини.

Такими картографічними документами користуються науковці, краєзнавці, архітектори, студенти та журналісти. За допомогою них можна побачити, якою була місцевість раніше та схематично відтворити те, як розвивалася територія Полтавської губернії із 1804-го до 1920-го, йдеться у повідомленні.

Реставрація та ремонт документів – це планова робота, яка передбачає відновлення цілісності документів та усунення наслідків старіння. Під час реставрації використовують мінімальну кількість спецматеріалів та речовин, йдеться на сайті ОВА.

Загалом у Державному архіві Полтавської області з початку 2024 року відновили 48 документів.

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