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У Києві провели толоку на озері в Дарницькому районі
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У Києві провели толоку на озері в Дарницькому районі

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озеро Жандарка
Комунальники прибирають сміття біля озера Жандарка в Києві. Фото: КП "Плесо" / Facebook

Довкола столичного озера Жандарка на Позняках провели толоку, до якої долучилися комунальники та містяни.

Про це повідомляє "Плесо" на сторінці в Facebook.

Під час толоки прибрали прибережну територію навколо Жандарки. Вдалося зібрати десяток пакетів із побутовим сміттям, вживані автомобільні шини. Поламане гілля подрібнили спеціальною технікою.

"Толоки стають не просто прибиранням, а й уроком екологічної свідомості. Люди на власному досвіді розуміють цінність чистоти та бережного ставлення до природи", — йдеться в дописі.

Минулого тижня "Плесо" ліквідовувало забруднення озера Богатирське, оскільки там зафіксували скид нафтопродуктів.

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