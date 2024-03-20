У Києві провели толоку на озері в Дарницькому районі

Довкола столичного озера Жандарка на Позняках провели толоку, до якої долучилися комунальники та містяни.

Про це повідомляє "Плесо" на сторінці в Facebook.

Під час толоки прибрали прибережну територію навколо Жандарки. Вдалося зібрати десяток пакетів із побутовим сміттям, вживані автомобільні шини. Поламане гілля подрібнили спеціальною технікою.

"Толоки стають не просто прибиранням, а й уроком екологічної свідомості. Люди на власному досвіді розуміють цінність чистоти та бережного ставлення до природи", — йдеться в дописі.

Минулого тижня "Плесо" ліквідовувало забруднення озера Богатирське, оскільки там зафіксували скид нафтопродуктів.