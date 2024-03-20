Керівник Черкаської ОВА Ігор Табурець спростував інформацію про розташування іноземних військових в дитсадках та школах. Він попросив довіряти лише перевіреним джерелам інформації.

Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.

"Ви ж пам’ятаєте про інформаційну гігієну? Під час війни це особливо важливо. Російські чи будь-які інші сумнівні пабліки постійно публікують маніпулятивну інформацію, є інструментом ворожих ІПСО — спеціальних інформаційно-психологічних операцій. Політ хворої фантазії в них без меж, як ми з вами неодноразово переконувались. Про всяк випадок наголошу: наші садочки та школи використовуються винятково за прямим призначенням. Там дітям надають освітні послуги", — написав Табурець.

Нагадаємо, низка неперевірених Telegram-каналів поширили інформацію про розселення по дитсадках та школах Черкас іноземних військових.

Скрін з телеграм-каналу, що поширив російське ІПСО. Скрін допису з російською пропагандою

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