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"Це російська ІПСО" – керівник Черкаської ОВА спростував інформацію про іноземних військових в дитсадках та школах
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"Це російська ІПСО" – керівник Черкаської ОВА спростував інформацію про іноземних військових в дитсадках та школах

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табурець черкаси
Керівник Черкаської ОВА Ігор Табурець. Суспільне Черкаси

Керівник Черкаської ОВА Ігор Табурець спростував інформацію про розташування іноземних військових в дитсадках та школах. Він попросив довіряти лише перевіреним джерелам інформації.

Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.

"Ви ж пам’ятаєте про інформаційну гігієну? Під час війни це особливо важливо. Російські чи будь-які інші сумнівні пабліки постійно публікують маніпулятивну інформацію, є інструментом ворожих ІПСО — спеціальних інформаційно-психологічних операцій. Політ хворої фантазії в них без меж, як ми з вами неодноразово переконувались. Про всяк випадок наголошу: наші садочки та школи використовуються винятково за прямим призначенням. Там дітям надають освітні послуги", — написав Табурець.

Нагадаємо, низка неперевірених Telegram-каналів поширили інформацію про розселення по дитсадках та школах Черкас іноземних військових.

"Це російська ІПСО" – керівник Черкаської ОВА спростував інформацію про іноземних військових в дитсадках та школах
Скрін з телеграм-каналу, що поширив російське ІПСО. Скрін допису з російською пропагандою

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