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Всесвітній день горобця: в нацпарку на Рівненщині розповіли про види в Україні і чому меншає цих птахів
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Всесвітній день горобця: в нацпарку на Рівненщині розповіли про види в Україні і чому меншає цих птахів

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Горобець
Горобець . Фото: Facebook Nature photographer Petro Katerynych

Всесвітній день горобця припадає на 20 березня. В Україні проживають три види цих птахів. Найрідкісніший з них — чорногрудий. Найпоширеніші — польовий та хатній. Вони трапляються на Рівненщині. Горобця хатнього обрали птахом-символом 2024 року. Цей вид гніздиться поруч з людськими оселями, однак популяція його зменшується.

Про причини зникнення хатніх горобців розповіли у Facebook Нобельського національного природного парку.

За їхніми даними, популяція хатніх горобців знизилась у середньому в 1,5-2 рази.

На це впливають:

  • неякісна їжа, насичена хімікатами.
  • забруднення повітря та ґрунту важкими металами;
  • конкуренція за корм із голубами;
  • інтенсивна розбудова міст.

"На полях стали застосовувати хімічні добрива з розпиленням. У птахів, що харчуються зерном з полів, в організмі припиняє вироблятися кальцій, необхідний для будівництва яєчної шкарлупи. Горобці не люблять і уникають щільної новітньої забудови, з відсутністю парків і зелених зон. Гнізда вони в’ють під дахами. Якщо раніше у них туди був доступ, то тепер можливостей облаштувати собі гніздування набагато менше", — зазначили у нацпарку.

Там додали, що горобці відіграють важливу роль в екосистемах — сприяють запиленню та борються зі шкідниками:

"Вони також вважаються індикаторами здоров’я довкілля, а зменшення їхньої чисельності сигналізує про потенційний екологічний дисбаланс. Всесвітній день горобця — це нагадування про птахів, яким ще не загрожує зникнення, але, незважаючи на своє широке поширення і чисельність, за відсутності свідомого ставлення людей до довкілля, горобці можуть потрапити до зони ризику".

Горобець хатній став символом 2024 року. Номінанта серед орнітологічного світу щороку визначає Українське товариство охорони птахів з 1994-го, щоб привернути увагу до певного виду, більше дізнатися про його спосіб життя та залучити громадськість до вивчення та охорони.

Минулі чотири роки чисельність горобців на Рівненщині не підраховували, проте є статистика за минулі роки. Як повідомив член Західноукраїнського орнітологічного товариства Владислав Гедзюк, який проводив підрахунки з 2017 по 2019 рік в адміністративних межах Рівного, в той період горобців хатніх було 1 000-1 200 пар, а польових – спочатку близько 800 пар, потім їх чисельність збільшилася до 1 200-1 300 пар.

Цікаві факти про горобців:

  • важить близько 30 грамів, а його мозок – 1 грам, тому горобець серед пернатих – найбільш мізкуватий;
  • шия має більше хребців, ніж жирафа – у горобця їх 14, а у жирафа – 7;
  • під час польоту серце птаха б’ється з частотою 1000 ударів в хвилину, коли у людини під час бігу – 140;
  • однолюби, вони створюють сім'ю раз на все життя;
  • за кілька літніх місяців можуть дати по 2-3 виводки;
  • "купаючись" у піску, пташки можуть чистити своє пір’я;
  • по землі пересуваються короткими стрибками, оскільки їхні короткі лапи не пристосовані для ходьби;
  • бачать світ в рожевих відтінках, що досить незвично, адже зазвичай тварини мають чорно-білий зір.
  • основними хижаками для молодих горобців хатніх вважають кішок, які впольовують велику кількість недосвідчених птахів відразу після того, як ті залишають гніздо.

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