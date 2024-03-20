У Дніпрі прокурори повідомили про нову підозру — у зґвалтуванні — чоловікові, якого арештували за вбивство 11-річної дівчинки. Про це повідомили в обласній прокуратурі.

Раніше йшлося тільки про вбивство.

За даними слідства, ввечері 29 січня 2024 року на одній із вулиць поряд з теплотрасою підозрюваний зґвалтував 11-річну дівчинку. Після чого, діставши ножа, він спричинив дитині численні поранення, від яких вона померла на місці.

За результатами судово-медичної експертизи на тілі дитини виявили не менше 19 колото-різаних ран голови, шиї, грудної клітини та підтверджено зґвалтування. Наразі підозрюваний перебуває під вартою без права внесення застави.

Раніше правоохоронці розпочали кримінальне провадження за статтею 166 Кримінального кодексу України щодо матері дівчинки за невиконання батьківських обов'язків.

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