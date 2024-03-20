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На Чернігівщині попрощалися з чотирма військовими ЗСУ, які загинули у боях на Донеччині та Луганщині
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На Чернігівщині попрощалися з чотирма військовими ЗСУ, які загинули у боях на Донеччині та Луганщині

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Військові ЗСУ, які загинули на Донеччині та Луганщині
Військові ЗСУ, які загинули на сході України. Чернігівський обласний ТЦК та СП

На Чернігівщині 20 березня попрощалися з чотирма військовими ЗСУ, які загинули у боях на Донеччині та Луганщині.

Про це у коментарі Суспільному повідомили в Чернігівському обласному ТЦК та СП.

Капітан Сергій Ягодка народився 13 серпня 1981 року в місті Прилуки Чернігівської області. Закінчив дев'ять класів у школі №8, після чого повну загальну середню освіту здобув у 1998 році в школі №4. Навчався у Дігтярівському профтехучилищі №32.

З листопада 1999 року проходив строкову військову службу. З 2001 року проходив військову службу за контрактом у лавах Збройних Сил України. У 2007 році здобув вищу освіту в Сумському державному університеті за спеціальністю "інженер-механік".

На Чернігівщині попрощалися з військовим ЗСУ
Капітан Сергій Ягодка. Чернігівський обласний ТЦК та СП

Після початку російсько-української війни брав участь в АТО/ООС, пройшов шлях від солдата до капітана — командира роти.

Указом Президента України №240/2022 від 14 квітня 2022 року був нагороджений державною нагородою "За військову службу Україні".

Після повномасштабного російського вторгнення продовжив боронити Україну на посаді командира роти охорони.

Загинув 9 лютого 2024 року у бою на Донеччині.

Попрощалися та поховали військового у Прилуках.

Солдат Дмитро Ушенко народився 17 вересня 2002 року в місті Прилуки Чернігівської області. Навчався у школі №7. Згодом закінчив Прилуцьке професійне училище за спеціальністю "слюсар механоскладальних робіт; слюсар з ремонту автомобілів; водій автотранспортних засобів". Працював на різних підприємствах міста.

На Чернігівщині попрощалися з солдатом Дмитром Ушенком
Солдат Дмитро Ушенко. Чернігівський обласний ТЦК та СП

В умовах повномасштабної війни борони Україну на посаді гранатометника механізованої роти.

Загинув 15 березня 2024 року під час оборони Донеччини.

Попрощалися та поховали військового у Прилуках.

Солдат Олександр Войтенко народився 25 грудня 1977 року в селі Високе на Борзнянщині. Тут зростав та навчався.

Після початку повномасштабного вторгнення долучився до оборони України. Боронив східні кордони держави.

На Чернігівщині попрощалися з солдатом Олександром Войтенком
Солдат Олександр Войтенко. Чернігівський обласний ТЦК та СП

Загинув 10 березня 2024 року під час виконання бойового завдання на Донецькому напрямку.

Попрощалися та поховали військового у рідному селі.

Старший сержант Микола Кугмер народився 31 травня 1988 року. Проживав у селі Кархівка Чернігівського району.

Після початку повномасштабної війни долучився до лав ЗС України. Служив на посаді номера обслуги зенітного кулеметного відділення.

На Чернігівщині попрощалися зі старшим сержантом Миколою Кугмером
Старший сержант Микола Кугмер. Чернігівський обласний ТЦК та СП

Загинув 14 січня 2024 року у бою на Луганщині.

Попрощалися з військовим в Чернігові, поховали в селі Кархівка.

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