Двоє приватних перевізників Чернівців досі не уклали угоду про встановлення валідаторів для безготівкової оплати проїзду – з ними можуть розірвати договір на обслуговування автобусних маршрутів.

Решта перевізників погодилися встановити валідатори, втім для деяких маршрутів це може виявитися збитковим. Суспільне Чернівці розповідає, скільки вартує впровадити безготівкову оплату на автобусних маршрутах та чи вплине це на тариф на проїзд.

Скільки у Чернівцях є автобусних маршрутів

На території Чернівецької громади є 37 автобусних маршрутів, 28 з них обслуговують приватні перевізники, решту – міське тролейбусне управління. Про це повідомили у міському департаменті транспорту у відповідь на запит Суспільного.

Чому впроваджують безготівкову оплату

Влітку 2023 року у Чернівцях перейшли на безготівкову оплату проїзду. Відтак безплатно їздити у тролейбусах та комунальних автобусах можуть пільговики, які мають транспортну картку, решта пасажирів – мають купувати проїзний або сплачувати за поїздку банківською карткою.

Встановити валідатори та забезпечити безготівкову оплату мають й приватні перевізники, бо це передбачено в умовах договору на обслуговування маршруту.

Хто встановлює валідатори в автобусах

Цьогоріч міськрада визначила оператора системи безготівкової оплати проїзду на автобусних маршрутах – це фірма ТОВ "АЙКЬЮ ДИРЕКТ УКРАЇНА". Підприємство монтуватиме валідатори у транспорті та налагодить систему оплати й обліку пасажирів. Робитиме це, згідно з договорами з перевізниками.

Скільки вартує валідатор

За умовами договору, перевізники мають купити валідатори за власні гроші. Виготовлення та встановлення одного вартує 46 тисяч гривень.

Наприклад, перевізниця Павліна Храпчинська має 14 автобусів, які курсують на маршрутах: №10, №10А, №19 та №9А. Встановити у кожному автобусі по одному валідатору вартувало їй понад 600 тисяч гривень.

Скільки перевізників уклали договори

Станом на 15 березня договори з підприємством уклали 13 приватних перевізників, йдеться у відповіді на запит. За інформацією оператора системи, наразі в автобусах планують встановити майже 70 валідаторів – зроблять це впродовж 5 місяців.

Храпчинська у коментарі Суспільному каже, погодилася встановити валідатори, щоб забезпечити прозорість оплати проїзду та не порушувати закон про перевезення пільговиків.

"Якщо на кінцевій зупинці маршруту №19 стоять 20 пільговиків, то я безплатно можу провезти тільки 6 – цим порушую закон. Але мене в цьому обмежив виконавчий комітет [ред. - на пільгових маршрутах міськрада відшкодовує гроші за 30% від сидячих місць]. З валідаторами я зможу провезти усіх пільговиків з транспортними картками безплатно", – каже Храпчинська.

Чому не всі перевізники погодилися

Двоє приватних перевізників досі не уклали договір на впровадження безготівкової оплати проїзду. Йдеться про підприємців Анатолія Вигнана, який обслуговує автобусні маршрути №14 та №24, а також Ярослава Галана, який відповідає за маршрут №41.

Якщо вони не погодяться встановити валідатори у транспорті, міськрада може розірвати з ними договори. У коментарі Суспільному Ярослав Галан розповів, що встановлювати валідатори на усі три автобуси на своєму маршруті для нього задорого, тому робити цього не планує.

"У мене немає таких грошей. Один валідатор я ще міркував покласти, але мені сказали, що треба три. Без обговорень. Є валідатори по 17 тисяч гривень, а вони хочуть взяти по 42 тисячі", – каже Галан.

Який відсоток перевізник сплачує за роботу валідатора

За обслуговування валідаторів оператор щомісяця отримує 6% від кожної сплаченої поїздки. Тобто, якщо в одному автобусі в місяць проїде понад 8 тисяч пасажирів, оператор безготівкової оплати отримає понад 6 720 гривень. Якщо менш як 8 тисяч – перевізник має сплатити фіксовану суму у розмірі 3 600 гривень.

Якщо пасажир сплачує за проїзд транспортною карткою, цей відсоток одразу надходить на рахунок оператора. Водночас, якщо пасажир розраховується банківською карткою, за кожну оплату перевізник сплачує банку від 2,5 до 3% вартості проїзду, розповіла Храпчинська.

За словами перевізника Галана, на його маршруті небагато пасажирів, тому впроваджувати там безготівковий проїзд буде збитковим.

"В мене три автобуси на маршруті не мають кого возити. Якось приїхав в Садгору, там стоять два автобуси, й в одному сидять шестеро людей. Щоб покласти три валідатори, то для них має бути 8 тисяч поїздок. А як немає – треба платити 3 600 гривень в місяць", – каже Галан.

Перевізники звертатимуться щодо перегляду тарифу

У департаменті транспорту повідомили Суспільному, що станом на 18 березня перевізники не зверталися до міськради щодо підняття тарифу на проїзд.

За словами Храпчинської, перевізники все ж планують це робити, зокрема, тому, що зараз встановлення та обслуговування валідаторів не входить до тарифу. Крім цього, з квітня підвищується розмір мінімальної зарплати, здорожчали запчастини та обслуговування автобусів.

"Усі маршрути не будуть прибутковими. Гадаю, на деяких вдасться "вийти в нуль", а деякі повністю "підуть в мінус". Наприклад, я перекрию два маршрути завдяки Сторожинцю та №9А, а маршрут на Калічанку буде повністю збитковим. Потягну це до двох місяців, поки влада не підвищить тариф", – каже Храпчинська.

Перевізниця вважає, найбільше постраждають маршрути, де менша кількість пасажирів.

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