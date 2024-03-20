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Управління інфраструктури Хмельницької адміністрації без очільника: Василя Остапчука звільнено
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Управління інфраструктури Хмельницької адміністрації без очільника: Василя Остапчука звільнено

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Василь Остапчук Хмельницький
Василь Остапчук. Хмельницька ОВА

Начальника управління інфраструктури Хмельницької обласної державної адміністрації Василя Остапчука звільнено. Причина — переведення посадовця на роботу в столиці й заява Василя Остапчука від сьомого березня 2024 року.

Відповідне розпорядження підписане першим заступником начальника Хмельницької ОВА Сергієм Тюріним опублікували сьогодні, 20 березня, на сайті адміністрації.

Згідно з документом, Василь Остапчук переведений до Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів, яке очолює з січня 2024 року Сергій Ткачук — колишній заступник голови Хмельницької ОДА.

Василь Остапчук очолював управління інфраструктури Хмельницької обласної державної адміністрації з березня 2020, яке було створене наприкінці січня того ж року.

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