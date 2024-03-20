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"Ошукав 22 людей з 3 областей": як минуло засідання у справі харківця, який міг витратити в онлайн-казино донати на ЗСУ
ШахрайствоСудЗСУРегіониТоп регіонів

"Ошукав 22 людей з 3 областей": як минуло засідання у справі харківця, який міг витратити в онлайн-казино донати на ЗСУ

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суд шахрай
Судове засідання у справі про шахрайство у Харкові, 20 березня 2024 року. Валерія Ємець/Суспільне Харків

У Жовтневому суді Харкова 20 березня продовжили слухати справу 39-річного харків'янина, якого підозрюють у тому, що він витратив донати на ЗСУ в онлайн-казино.

За матеріалами справи, харків'янин ошукав 22 жителів Харкова, Малої Данилівки, Золочева, Миргорода та Львова, повідомив кореспондент Суспільне Харків з зали суду.

Харків'янин відкривав збори начебто для 127-ї, 113-ї бригад ТрО, 92-ї бригади на рації та каски, генератор, бронежилети, турбопіч, акумулятори, ліки. Збори відкривав на суми від 3 700 до 190 тисяч гривень.

"Ошукав 22 людей з 3 областей": як минуло засідання у справі харківця, який міг витратити в онлайн-казино донати на ЗСУ
Судове засідання у справі про шахрайство у Харкові, 20 березня 2024 року. Валерія Ємець/Суспільне Харків

Загальна сума, яку обвинувачений міг витратити на гральні автомати онлайн невідома, розповів прокурор Олександр Шепель: нині мова йде про понад 300 тисяч гривень.

Харків'янина обвинувачують за ч. 1 та ч. 2 статтізаволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство); шахрайство, вчинене повторно, або за попередньою змовою групою осіб, або таке, що завдало значної шкоди потерпілому 190 Кримінального кодексу.

Наступне судове засідання у справі відбудеться 2 квітня.

Що відомо у справі про шахрайство

Жовтневий райсуд Харкова 12 березня розпочав розгляд справи 39-річного місцевого жителя, якого підозрюють у шахрайстві. За версією слідчих, він під виглядом волонтера збирав гроші й витрачав їх на гральні автомати.

У справі — 22 потерпілих, розповів Суспільне Харків прокурор Олександр Шепель. За його даними, підозрюваний ошукував людей з 2022 року.

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