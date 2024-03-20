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На щиті: на Луганщині загинув захисник з Черкащини
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На щиті: на Луганщині загинув захисник з Черкащини

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загиблий черкаси
Полеглий захисник зі Шполянщини. Колаж Суспільне/фото шполянська тергромада

У бою на Луганщині загинув старший сержант Ігор Осауленко зі Шполянщини. Його життя обірвалося 16 березня 2024 року.

Він був головним сержантом піхотного взводу окремої піхотної бригади, розповіла в коментарі Суспільному речниця Черкаського обласного територіального центру комплектації та соціальної підтримки Аліна Кривошея.

Громада його зустріла "живим коридором" та провела на колінах.

Полеглому було 50 років, до дня народження він не дожив кілька днів.

загиблий
Загинув захисник зі Шполянщини. Суспільне Черкаси

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