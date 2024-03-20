На щиті: на Луганщині загинув захисник з Черкащини

У бою на Луганщині загинув старший сержант Ігор Осауленко зі Шполянщини. Його життя обірвалося 16 березня 2024 року.

Він був головним сержантом піхотного взводу окремої піхотної бригади, розповіла в коментарі Суспільному речниця Черкаського обласного територіального центру комплектації та соціальної підтримки Аліна Кривошея.

Громада його зустріла "живим коридором" та провела на колінах.

Полеглому було 50 років, до дня народження він не дожив кілька днів.

Загинув захисник зі Шполянщини. Суспільне Черкаси

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