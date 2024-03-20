У Кривому Розі створюють "Книгу пам’яті воїнів, полеглих за Україну". Про це повідомив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул.

За його словами, книга скрадатиметься із декількох томів. Перший том буде присвячений загиблим у 2014-2021 роках в ході АТО/ООС. Наступні томи – тим, хто поліг під час повномасштабної агресії.

У книзі будуть представлені не лише біографічні дані та фото, а також спогади рідних, друзів та побратимів.

Збором та систематизацією матеріалів займається робоча група з наукових співробітників міського історико-краєзнавчого музею, філологів, волонтерів та за підтримки громадської організації "Набат Кривбас".

Примірники цих книг будуть передані у бібліотеки, навчальні заклади міста та родинам.

Куди звертатися родинам загиблих

Надати матеріали можна за телефоном +380989449671 або електронною поштою [email protected].

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