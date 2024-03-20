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"Ми повинні бути останніми, хто це зробить" — глава МЗС Польщі про введення військ в Україну
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"Ми повинні бути останніми, хто це зробить" — глава МЗС Польщі про введення військ в Україну

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Глава МЗС Польщі Сікорський фактично відкинув про введення військ в Україну
Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський. УНІАН

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський, коментуючи можливість відправлення західних сухопутних військ в Україну, заявив, що поляки "повинні бути останніми, хто це зробить".

Про це пише wnp.pl з посиланням на інтерв’ю Сікорського німецькому агентству dpa.

"Україна і Польща були однією державою протягом 400 років. Це дало б поживу для російської пропаганди. Тому ми повинні бути останніми, хто це зробить (тобто відправить війська в Україну)", — сказав він.

В інтерв'ю німецькому агентству Сікорський також висловив своє розуміння позиції президента Франції Еммануеля Макрона, який нещодавно не виключив введення військ в Україну. Адже Путін спочатку анексував Крим, потім розпочав війну на Донбасі на сході України, а згодом здійснив повномасштабне вторгнення в Україну.

"І ми задаємося питанням, як з цим боротися. Я розумію стратегічну або, в даному випадку, тактичну логіку президента Макрона щодо зміни наративу. Нехай Путін турбується про те, що ми будемо робити", — заявив очільник польського МЗС.

За словами Сікорського, рішення про відправку військ все одно залишається за кожною країною окремо. Він додав, що Франція має право зробити це самостійно, якщо вона так вирішить.

Також глава МЗС Польщі в інтерв'ю dpa розкритикував Німеччину за тривалий процес ухвалення рішення про постачання зброї в Україну. Він також закликав Німеччину і Європу протистояти загрозі з боку Росії військовою силою.

Наприкінці лютого президент Франції Еммануель Макрон не виключив, що європейські держави надішлють війська в Україну, але попередив, що на даному етапі немає консенсусу, бо союзники погодилися докладати більше зусиль, аби швидше доставити боєприпаси.

Відповідна заява спровокувала низку відповідей союзників, які оголосили, що не мають наміру відправляти своїх солдатів на територію України.

4 березня посол Франції в Україні Гаель Вейсьєр повідомив, що можливість відправки військ в Україну залежатиме від кожної держави-партнера окремо, "якщо хтось вирішить це зробити".

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