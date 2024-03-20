На Чернігівщині Служба безпеки України затримала чоловіка, який відстежував розташування укріпрайонів, опорних блокпостів та районного ТЦК та СП на півночі області. Для збору даних він об’їжджав на велосипеді місцевість та приховано фотографував локації Сил оборони.

Про це повідомляє Управління СБ України в Чернігівській області на своїй Facebook-сторінці.

Також чоловік намагався виявити орієнтовні локації зенітно-ракетних комплексів української ППО. Отримані дані він мав передати росіянам через месенджер у вигляді медіафайлів з прив’язкою до місцевості.

За даними правоохоронців, затриманим є місцевий комунальник, якого дистанційно завербував співробітник прикордонного управління ФСБ РФ по Брянській області.

Як повідомляє Чернігівська обласна прокуратура, підозрюваний — 43-річний житель Новгород-Сіверського району. Зібрані дані він надсилав через Telegram разом із позначками на скриншотах "Google Maps".

Вилучений телефон з листуванням зі співробітниками ФСБ РФ. Управління СБ України в Чернігівській області

Вилучений телефон у підозрюваного у держзраді. Управління СБ України в Чернігівській області

Як йдеться у повідомленні СБУ, ще в кінці 2023 року чоловік писав антиукраїнські дописи у прокремлівських Telegram-каналах. Згодом він почав співпрацювати з ними.

Під час обшуку у будинку підозрюваного правоохоронці вилучили мобільні телефони, комп’ютерну техніку та інші речові докази його причетності до співпраці з РФ.

Мобільні телефони, комп’ютерна техніка, яку правоохоронці вилучили у підозрюваного чоловіка. Управління СБ України в Чернігівській області

Йому повідомили про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Наразі чоловік перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення.

Досудове розслідування триває.

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