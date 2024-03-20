Вистрілив у трамвай з пасажирами. У Дніпрі затримали чоловіка

У Дніпрі затримали 39-річного чоловіка за підозрою у хуліганстві. За інформацією правоохоронців, він вистрілив з пістолета у бік трамвая з пасажирами.

Про це йдеться на сайті обласної поліції.

Подія сталася 17 березня приблизно о 17:50 на вулиці Курчатова. Про порушення поліцейським повідомили працівники електротранспорту.

За повідомленням, проходячи біля трамвая, чоловік здійснив декілька пострілів в бік вагона. Пошкоджено скло у вагоні трамвая. Пасажири, які перебували всередині, не травмувалися.

Стрілка встановили та розшукали. У нього вилучили пневматичну зброю. Дніпрянину повідомили про підозру за частиною 4 статті 296 Кримінального кодексу України. Санкція статті — позбавленням волі на строк від трьох до семи років. Суд обрав чоловіку запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

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