Вистрілив у трамвай з пасажирами. У Дніпрі затримали чоловіка

У Дніпрі затримали 39-річного чоловіка за підозрою у хуліганстві. За інформацією правоохоронців, він вистрілив з пістолета у бік трамвая з пасажирами.
Про це йдеться на сайті обласної поліції.
Подія сталася 17 березня приблизно о 17:50 на вулиці Курчатова. Про порушення поліцейським повідомили працівники електротранспорту.
За повідомленням, проходячи біля трамвая, чоловік здійснив декілька пострілів в бік вагона. Пошкоджено скло у вагоні трамвая. Пасажири, які перебували всередині, не травмувалися.
Стрілка встановили та розшукали. У нього вилучили пневматичну зброю. Дніпрянину повідомили про підозру за частиною 4 статті 296Хуліганство, вчинене із застосуванням вогнепальної або холодної зброї чи іншого предмета, спеціально пристосованого або заздалегідь заготовленого для нанесення тілесних ушкоджень Кримінального кодексу України. Санкція статті — позбавленням волі на строк від трьох до семи років. Суд обрав чоловіку запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
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