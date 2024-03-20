У соціальному просторі Сумського територіального центру "Берегиня" тимчасово припинили прийом від населення одягу та взуття. Оголошений минулого тижня збір речей – взуття, предметів побуту, засобів гігієни та харчових продуктів для постраждалих від бойових дій частково припинений.

За словами директорки Сумського міського територіального центру соціального обслуговування "Берегиня" Інни Галіченко, з 18 березня по ранок 20 березня за гуманітарною допомогою звернулося вже понад 120 громадян: "Люди категорії ВПО, які до нас звернулися, переважно евакуйовані із Великописарівської, Білопільської та Ворожбянської громад. Частина з них звертається тільки за одягом та взуттям. Решта потребують усього спектру запропонованої допомоги: предмети побуту, миючі засоби, дрібну побутову техніку (фени, міксери, мікрохвильовки, електричні чайники, – прим. ред.)"

Станом на 20 березня соціальний простір тимчасово закрив збір від населення саме одягу та взуття. "Люди настільки активно відгукнулися на наше прохання щодо одягу, що у нас просто немає місця, аби усі пакунки розібрати. Над цим зараз працює команда наших співробітників. Ми вдячні усім небайдужим. І просимо дати нам кілька днів на процес упорядкування. Згодом ми оголосимо про продовження прийому речей", – додала директорка "Берегині".

Наразі залишається потреба у посуді (каструлі, пательні, столові прибори, тарілки та чашки), побутовій хімії, предметах особистої гігієни (особливо підгузках для дорослих).

Також, в Соціальному просторі, за адресою: Суми, вул. Холодногірська, 33/1, продовжують приймати харчі, які можуть зберігатися без особливого температурного режиму.

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