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425 тисяч гривень за два тижні: на Вінниччині волонтери зібрали кошти на лікування для 24-річного Олега Ковальчука
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425 тисяч гривень за два тижні: на Вінниччині волонтери зібрали кошти на лікування для 24-річного Олега Ковальчука

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Сім'я Ковальчуків
На фото родина Ковальчуків. Суспільне Вінниця

Волонтерська група "Заради майбутнього" за два тижні зібрала 425 тисяч гривень для забезпечення річного курсу лікування для 24-річного Олега Ковальчука з Іллінців. Хлопець страждає від м'язової дистрофії Дюшена, хвороби, яка призводить до повної втрати рухливості. Вартість лікування, за словами батька Олега, Юрія Ковальчука, перевищує 300 тисяч гривень.

Збір коштів для Олега відбувався в рамках проєкту "Долоні". 50 волонтерів залучили по 25 учасників, кожен з яких зголосився внести на картку батька Олега не менше 250 гривень. До запиту на підтримку долучався відеоролик, що розповідає історію боротьби родини Ковальчуків з хворобою їхнього сина.

Збір для Олега Ковальчука волонтери проводять вшосте.

"Ми сім'ю Ковальчуків знаємо понад 5 років. Дізналася випадково у соцмережах. У фейсбуці був пост про допомогу. Ми збирали неодноразово гроші для Олега, ми прикипіли до них. До — сім'ї", — розповіла координаторка волонтерської групи "Заради майбутнього" Олеся Гевко.

Проєкт "Долоні"
На фото координаторка волонтерської групи "Заради майбутнього" Олеся Гевко. Суспільне Вінниця

Олегу Ковальчуку — 24 роки. Хворобу йому діагностували у віці 6 років. Раніше родина самостійно збирала кошти на лікування. Родина вирощує розсаду на продаж. Також Наталя в'яже сумки. З початку повномасштабного вторгнення РФ — частину грошей від реалізації донатять на ЗСУ.

"Я своїми руками в'яжу сумки і частину на ЗСУ віддаємо. В Олега було день народження і подаровані гроші він відав на дрон для армії. Ми не така сім'я, що будемо сидіти і чекати допомоги. Ми допомагаємо теж", — мама Олега Наталя Ковальчук.

Проєкт "Долоні"
На фото родина Ковальчуків. Суспільне Вінниця

За кілька днів Олегу стартує черговий курс лікування, який включає підготовчий, основний та відновлювальний етапи. Вартість цього курсу становить 312 500 гривень. Зібрані кошти в рамках проєкту "Долоні" покриють витрати на річне лікування.

"Коли почали приходити кошти, то я навіть не вірила, думала, що це сон. Але потім коли уже перейшла межа за ту суму, яку ми мали зібрати, то емоції просто переповняли. Дуже вдячна усім тим людям", — зазначила мама Олега Наталя Ковальчук.

"Проєкт "Долоні"
На фото сумка, яку зв'язала Наталя Ковальчук. Суспільне Вінниця

Учасники проєкту "Долоньки" отримали плитку шоколаду з написом "Щасливі приносити користь" та нагрудні знаки подяки за їхню підтримку.

Проєкт "Долоні"
На фото плитки шоколаду з написом "Щасливі приносити користь" та нагрудні знаки подяки. Суспільне Вінниця

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