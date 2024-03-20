Волонтерська група "Заради майбутнього" за два тижні зібрала 425 тисяч гривень для забезпечення річного курсу лікування для 24-річного Олега Ковальчука з Іллінців. Хлопець страждає від м'язової дистрофії Дюшена, хвороби, яка призводить до повної втрати рухливості. Вартість лікування, за словами батька Олега, Юрія Ковальчука, перевищує 300 тисяч гривень.
Збір коштів для Олега відбувався в рамках проєкту "Долоні". 50 волонтерів залучили по 25 учасників, кожен з яких зголосився внести на картку батька Олега не менше 250 гривень. До запиту на підтримку долучався відеоролик, що розповідає історію боротьби родини Ковальчуків з хворобою їхнього сина.
Збір для Олега Ковальчука волонтери проводять вшосте.
"Ми сім'ю Ковальчуків знаємо понад 5 років. Дізналася випадково у соцмережах. У фейсбуці був пост про допомогу. Ми збирали неодноразово гроші для Олега, ми прикипіли до них. До — сім'ї", — розповіла координаторка волонтерської групи "Заради майбутнього" Олеся Гевко.
Олегу Ковальчуку — 24 роки. Хворобу йому діагностували у віці 6 років. Раніше родина самостійно збирала кошти на лікування. Родина вирощує розсаду на продаж. Також Наталя в'яже сумки. З початку повномасштабного вторгнення РФ — частину грошей від реалізації донатять на ЗСУ.
"Я своїми руками в'яжу сумки і частину на ЗСУ віддаємо. В Олега було день народження і подаровані гроші він відав на дрон для армії. Ми не така сім'я, що будемо сидіти і чекати допомоги. Ми допомагаємо теж", — мама Олега Наталя Ковальчук.
За кілька днів Олегу стартує черговий курс лікування, який включає підготовчий, основний та відновлювальний етапи. Вартість цього курсу становить 312 500 гривень. Зібрані кошти в рамках проєкту "Долоні" покриють витрати на річне лікування.
"Коли почали приходити кошти, то я навіть не вірила, думала, що це сон. Але потім коли уже перейшла межа за ту суму, яку ми мали зібрати, то емоції просто переповняли. Дуже вдячна усім тим людям", — зазначила мама Олега Наталя Ковальчук.
Учасники проєкту "Долоньки" отримали плитку шоколаду з написом "Щасливі приносити користь" та нагрудні знаки подяки за їхню підтримку.