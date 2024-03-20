Станіслава Сорочинського з Вінниччини нагородили "Золотим хрестом"

Старшого сержанта Станіслава Сорочинського з Вінниччини нагородили відзнакою Головнокомандувача ЗСУ — нагрудним знаком "Золотий хрест".

Про це повідомив на Facebook-сторінці очільник Вінницької обласної військової адміністрації Сергій Борзов.

Станіслав Сорочинський родом із села Моївка Бабчинецької громади Могилів-Подільського району. Працював на цукровому заводі. З 2015 року його призвали до лав ЗСУ. Був учасником АТО/ООС. Відтак чоловік перебував у резерві.

З першого дня повномасштабної війни Станіслав пішов захищати Україну. Нині він — командир танкового відділення. Підрозділ військового захищає країну на Донецькому напрямку.

За сумлінне виконання обов'язку, проявлені мужність і героїзм під час захисту України від російського вторгнення Станіслава Сорочинського 29 грудня 2023 нагородили "Золотим хрестом". Лиш тепер відзнаку передали оборонцеві.

Що відомо про нагороду

Нагрудний знак "Золотий хрест" — одна з відзнак Головнокомандувача ЗСУ. ЇЇ вручають особам рядового і сержантського (старшинського) складу Збройних Сил України за проявлену мужність і успішне виконання завдань під час бою.