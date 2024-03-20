Три заклади професійно-технічної освіти Чернігівщини потрапили до переліку перших 72 профтехів України, де навчатимуть професій для відбудови країни.

Про це Суспільному розповів директор навчально-методичного центру професійно-технічної освіти у Чернігівській області Віктор Гріненко.

За словами Віктора Гріненка, на базі закладів будуть створені навчально-практичні центри. З Чернігівщини подавали заявки на участь у державній програмі з оновлення майстерень — шість закладів, з них пройшли відбір — три:

Чернігівське вище професійне училище. Заплановано понад 18,2 мільйона гривень для оновлення майстерні за такими професіями, як "Верстатник широкого профілю" та "Токар".

Заплановано понад 18,2 мільйона гривень для оновлення майстерні за такими професіями, як "Верстатник широкого профілю" та "Токар". Ніжинський професійний аграрний ліцей. Заплановано 5,5 мільйонів гривень для оновлення майстерні за такими професіями, як "Слюсар з ремонту сільськогосподарських машин та устаткування" і "Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва".

Заплановано 5,5 мільйонів гривень для оновлення майстерні за такими професіями, як "Слюсар з ремонту сільськогосподарських машин та устаткування" і "Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва". Чернігівський професійний будівельний ліцей. Заплановано 3,1 мільйона гривень для оновлення майстерні за професіями "Верстатник деревообробних верстатів", "Столяр" та "Столяр будівельний".

Гріненко зазначає, що профтехи області також подавали заявки й на оновлення майстерень за кошти міжнародних партнерів та бізнесу, які поки ще розглядаються. То ж, серед 28 закладів профтехосвіти, які наразі обирають, можливо, будуть і заклади Чернігівщини.

Найпопулярніші напрями, за якими будуть створені майстерні в 72 профтехах:

сільське господарство — 14 майстерень;

громадське харчування — 10 майстерень;

промисловість та машинобудування — сім майстерень;

будівництво та автомобільний транспорт — шість майстерень.

Як повідомляє Міністерство освіти і науки України на своєму сайті, визначені 72 профтехи отримають 500 мільйонів гривень державних коштів на оновлення майстерень. Трансформація закладів відбуватиметься в межах проєкту #100 майстерень.

"Торік МОН оголосило про старт проєкту #100 майстерень, метою якого є оновлення майстерень закладів професійної освіти, які допоможуть учням ефективно і якісно навчатися найбільш потрібних професій для країни", — йдеться у повідомленні.

Оновлення навчальних приміщень, за інформацією МОН, мають розпочати наприкінці весни, щоб у новому навчальному році там змогли вже навчатися.

Решту 28 профтехів, майстерні яких буде оновлено за кошти міжнародних партнерів і бізнесу, ще обирають.

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