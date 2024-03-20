Три заклади професійно-технічної освіти Чернігівщини потрапили до переліку перших 72 профтехів України, де навчатимуть професій для відбудови країни.
Про це Суспільному розповів директор навчально-методичного центру професійно-технічної освіти у Чернігівській області Віктор Гріненко.
За словами Віктора Гріненка, на базі закладів будуть створені навчально-практичні центри. З Чернігівщини подавали заявки на участь у державній програмі з оновлення майстерень — шість закладів, з них пройшли відбір — три:
- Чернігівське вище професійне училище. Заплановано понад 18,2 мільйона гривень для оновлення майстерні за такими професіями, як "Верстатник широкого профілю" та "Токар".
- Ніжинський професійний аграрний ліцей. Заплановано 5,5 мільйонів гривень для оновлення майстерні за такими професіями, як "Слюсар з ремонту сільськогосподарських машин та устаткування" і "Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва".
- Чернігівський професійний будівельний ліцей. Заплановано 3,1 мільйона гривень для оновлення майстерні за професіями "Верстатник деревообробних верстатів", "Столяр" та "Столяр будівельний".
Гріненко зазначає, що профтехи області також подавали заявки й на оновлення майстерень за кошти міжнародних партнерів та бізнесу, які поки ще розглядаються. То ж, серед 28 закладів профтехосвіти, які наразі обирають, можливо, будуть і заклади Чернігівщини.
Найпопулярніші напрями, за якими будуть створені майстерні в 72 профтехах:
- сільське господарство — 14 майстерень;
- громадське харчування — 10 майстерень;
- промисловість та машинобудування — сім майстерень;
- будівництво та автомобільний транспорт — шість майстерень.
Як повідомляє Міністерство освіти і науки України на своєму сайті, визначені 72 профтехи отримають 500 мільйонів гривень державних коштів на оновлення майстерень. Трансформація закладів відбуватиметься в межах проєкту #100 майстерень.
"Торік МОН оголосило про старт проєкту #100 майстерень, метою якого є оновлення майстерень закладів професійної освіти, які допоможуть учням ефективно і якісно навчатися найбільш потрібних професій для країни", — йдеться у повідомленні.
Оновлення навчальних приміщень, за інформацією МОН, мають розпочати наприкінці весни, щоб у новому навчальному році там змогли вже навчатися.
Решту 28 профтехів, майстерні яких буде оновлено за кошти міжнародних партнерів і бізнесу, ще обирають.
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