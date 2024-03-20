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"У перемоги є ціна, ми рвали душі на знамена". Хмельницький гурт "Станза" збирається у тур українськими містами
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"У перемоги є ціна, ми рвали душі на знамена". Хмельницький гурт "Станза" збирається у тур українськими містами

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Хмельницький рок-гурт "Станза" збирається у тур восьми містами України. Це будуть благодійні концерти на користь Збройних сил України.

Про це Суспільне Хмельницький розповів вокаліст гурту Андрій Журба.

За його словами, репертуар музикантів за час війни майже не змінився. Це ті ж патріотичні, ліричні пісні, які вони виконували й раніше.

Хмельницький гурт "Станза" проводить репетицію перед гастрольним туром містами України, березень-2024
Хмельницький гурт "Станза" проводить репетицію перед гастрольним туром містами України, березень-2024. Фото: Суспільне Хмельницький

"То безжалісна війна, де ці та кожен поіменно, в перемоги є ціна, ми рвали душі на знамена"— це слова з пісні, яку ми переробили і назвали "Час відважних". Досить таки потужна, крута пісня", — каже барабанщик гурту Максим Агейкін з Маріуполя.

Цю пісню музиканти "Станзи" виконуватимуть на кожному концерті туру, який розпочинають з Одеси шостого квітня.

"Час відважних" — таку ж назву має і книга загиблого на війні сина гітариста Олександра Ролдугіна — Євгенія на псевдо Тунгус.

"Книга мала вийти до друку навесні 2022 року, але почалася війна, сплутала всі плани. Вийшла вже після загибелі її автора. Син написав книгу про свою участь у революції Гідності, про війну, на яку пішов 18-річним добровольцем у 2014 році", — розповідає гітарист Олександр Ролдугін.

Книгу "Час відважних" написав загиблий на війні Євгеній Ролдугін
Книгу "Час відважних" написав загиблий на війні Євгеній Ролдугін. Фото: Суспільне Хмельницький

З його слів, книгу сина продаватимуть на концертах під час туру. На першому аукціоні в Хмельницькому за книгу і концерт вилучили достатньо грошей, щоб купити дрон.

"Ми продали одну книгу за сім з половиною тисяч гривень з аукціону, другу — за вісім тисяч. І волонтери протягом концерту зібрали ще чотири з половиною тисячі гривень", — каже Олександр.

За словами вокаліста Андрія Журби, за виручені гроші куплять дрон-камікадзе та назвуть ім'ям Євгена Ролдугіна.

"Тобто, той самий Євген і далі буде нищити ворогів, і в цьому є якась містика. Він і далі воює, далі робить ту справу, якій він присвятив своє життя. Це значить, його місія продовжується", — зазначив Андрій.

У турі, який "Станза" розпочинає шостого квітня в Одесі, заплановано вісім концертів у восьми містах України.

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