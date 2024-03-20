Депутата забороненої партії ОПЗЖ із Чигирина, що на Черкащині, взяли під домашній арешт. За матеріалами СБУ, він публічно заперечував збройну агресію РФ проти України та підтримував зв'язок з соратником Медведчука.

Підозрюваний тримав звʼязок із колишнім народним депутатом України від забороненої "Партії регіонів" Володимиром Олійником, повідомила у коментарі Суспільному речниця СБУ в області Катерина Дрога.

За інформацією речниці, Служба безпеки зібрала доказову базу на депутата Чигиринської міської ради від забороненої партії "ОПЗЖ". Депутат виправдовував воєнні злочини Росії та чекав на захоплення України:

"Під час обшуку у підозрюваного вилучено телефони з матеріалами російської пропаганди та листуванням з держзрадником Володимиром Олійником, який переховується від правосуддя за кордоном. Серед власного оточення агітатор поширював кремлівські наративи щодо суспільно-політичної ситуації в нашій державі. Ділився в листуваннях відеороликами, рілсами і меседжами відкритої російської пропаганди та ворожих ІПСО", — деталізувала Катерина Дрога.

Затримання депутата з Чигиринської міськради, березень 2024 року. Служба безпеки України у Черкаській області

Слідчі встановили, що з 2023 року він ініціативно вийшов на зв’язок з колишнім народним депутатом України від забороненої "Партії регіонів" Володимиром Олійником, якому у вересні 2022 року СБУ повідомила заочну підозру у державній зраді, розповіла речниця СБУ:

"Підозрюваний у повідомленнях колишньому «регіоналу» надсилав дезінформацію про Сили безпеки і оборони на території прифронтових регіонів, чим дискредитував українських військових. Крім того, заперечував суверенність України та збирав інформацію про проросійсько налаштованих та настрої населення на Черкащині. Також планував виїхати до Росії, для того, аби особисто зустрітися з соратником Медведчука. Ініційована СБУ лінгвістична експертиза підтвердила факти вчинення злочинів".

Наразі слідчі СБУ повідомили підозрюваному про підозру за чч. 2, 3 ст. 436-2 Кримінального кодексу України — виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників.

Затримання депутата з Чигиринської міськради, березень 2024 року. Служба безпеки України у Черкаській області

Депутатові обрали запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, розповіла Суспільному речниця Черкаської обласної прокуратури Богдана Кулик.

"Прокуратура, не погодившись з таким рішенням суду, подала апеляційну скаргу, вимагаючи обрати запобіжний захід — тримання під вартою", — прокоментувала Богдана Кулик.

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