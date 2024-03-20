Сказ на Хмельниччині: собака помер, школяра лікують

У Нетішині, що на Хмельниччині, зафіксували випадок сказу у собаки. 8-річний школяр, якого покусав цей собака, звернувся за медичною допомогою. Ще двох чоловіків, який теж ймовірно покусала заражена тварина, наразі розшукують. У громаді проводять епідрозслідування.

Про це Суспільне Хмельницький розповіла завідувачка Нетішинського відділення ДУ "Хмельницький обласний центр контролю та профілактики хвороб" Наталія Кравчук.

"Зі слів місцевих мешканців одного з мікрорайонів Нетішина ми знаємо, що собака у якого діагностували сказ, покусав ще двох чоловіків, які їхали на велосипеді. Але, станом на 20 березня за медичною допомогою окрім школяра ніхто не звертався. Ми закликаємо звернутись до лікарні людей, які контактували з цією собакою", — сказала Наталія Кравчук.

Як розповів Суспільне Хмельницький лікар-травматолог Нетішинської міської лікарні Віктор Дебопре, у 8-річного хлопчика сказ не підтвердили: "Наразі дитина амбулаторно проходить курс профілактичного лікування проти сказу. Лікування триватиме приблизно до початку квітня. Його стан задовільний, він своєчасно звернувся за лікарської допомогою".

Безпритульний безпорідний собака рудої масті чотири роки проживав на вулиці Енергетиків, 1 у Нетішині, розповіла майстер території тимчасової перетримки безпритульних собак Олена Степанюк: "Ввечері третього березня до нас звернулись місцеві й повідомили, що безпритульний собака, який проживав у їхньому дворі почав поводити себе нетипово: став агресивний, вкусив дитину й домашню собаку. Його зачинили у підвалі. А на наступний день ми його забрали до нашого притулку".

Як розповідає Олена Степанюк, собаку поселили в окремий вольєр і спостерігали за його станом. У вівторок, п'ятого березня собака помер, каже жінка: "Ми викликали ветеринарів, вони взяли аналізи й згодом за результатами аналізів у померлої тварини підтвердили сказ".

У вольєрах притулку й на вулиці Енергетиків ветеринари провели дезінфекцію. Домашній собаці, яку вкусила заражена тварина, зробили щеплення проти сказу, сказала Олена Степанюк.

"Також ми звернулись до ветеринарів, аби вони вакцинували всіх безпритульних собак міста. Але, на жаль, не всі тварини йдуть на контакт. Жителів Нетішина ми теж закликаємо вакцинувати домашніх улюбленців", — каже Олена Степанюк.

У 2024 році на Хмельниччині до цього випадку був зафіксований один випадок сказу у Полонському районі, розповів головний державний санітарний лікар Хмельниччини Микола Габрикевич. У 2023 році в області було зареєстровано дев'ять випадків сказу серед тварин. В людей захворювання на сказ не фіксували.

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