Кашлюк на Рівненщині: статистика та причини захворюваності

На Рівненщині упродовж січня-лютого 2024 року зареєстрували понад сто випадків кашлюку. Переважно хворіють діти. Найвищу кількість випадків фіксують у Сарненському, Рівненському та Вараському районі.

Про це повідомили в обласному центрі контролю та профілактики хвороб.

Статистика захворюваності

За даними установи, упродовж двох місяців 2024 року в області зареєстрували 111 хворих на кашлюк, що у 37 разів більше ніж за аналогічний період минулого року. На кашлюк хворіють переважно діти — 108 випадків. Найбільш вразливими є діти віком до року та від 1 до 4 років. У 72% хворих фіксують середню форму важкості перебігу захворювання, у 24% — легку і в 4% — важку.

Найвищий рівень захворюваності у цьому році зареєстрували у:

Старосільській громаді Сарненського району — 149,6 випадків на 100 тис. населення;

Зорянській громаді Рівненського району — 65,7 випадків на 100 тис. населення;

Каноницькій громаді Вараського району — 59,5 випадків на 100 тис. населення.

Причини поширення кашлюку та як вберегтися

"Основна причина захворюваності — це невиконання профілактичних щеплень. Серед захворілих у поточному році 73% не щеплені або не мають чергового щеплення проти кашлюку. В області незадовільно проводиться вакцинація проти кашлюку дітям, які в минулих роках своєчасно не отримали планові щеплення. За 2023 рік вакцинацією проти кашлюку вакциною АКДП охопили лише 53,0% дітей, яким понад рік, та лише 74,9% дітей у віці понад два роки отримали ревакцинацію проти кашлюку", — йдеться у дописі.

У центрі контролю та профілактик хвороб зазначили, що запобігти кашлюку можна завдяки вакцинації. Відповідно до Національного календаря щеплень, її роблять у віці двох, чотирьох, шести і 18 місяців.

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