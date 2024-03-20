У Міноборони назвали імена радників Умєрова

У голови Міноборони Рустема Умєрова є шість помічників та радників патронатної служби міністра оборони України.

Про це йдеться у відповіді Міноборони на запит Суспільного.

"Помічники/радники міністра оборони України у воєнний час виконують завдання, визначені міністром оборони України", — йдеться у відповіді на запит.

У Міноборони також зазначили, що посадовий оклад радників міністра у 2024 році становить 17 865 грн.

Згідно з інформацією помічниками Умєрова є:

Нікітенко Нікіта Сергійович — начальник Патронатної служби – помічник міністра оборони України. Призначений на посаду у вересні 2023 року. Відповідальний за координацію роботи структурних підрозділів МОУ та підготовку та організацію заходів за участі міністра оборони.

Випускник Київського національного університету ім. Т. Г. Шевченка за спеціальністю публічне управління та адміністрування. Був головним консультантом депутатської фракції "Слуга народу". З 2022 року – головний консультант, пізніше директор Департаменту регіональної мережі ФДМУ – в.о.керівника апарату Фонду держмайна.

Бекіров Алі Енверович, полковник ЗСУ, кандидат технічних наук, доцент. В Міноборони відповідальний за напрямок військової освіти і підготовки, комунікацію з військовими підрозділами та органами військового управління.

Випускник Харківського університету Повітряних Сил, Національної Академії НГУ, Національного університету оборони Турецької Республіки, Національного університету оборони України.

До 2014 року проходив службу у 204 бригаді тактичної авіації, Севастополь, Бельбек. Після окупації Криму та виходу підрозділу продовжив службу у Миколаєві. У 2014 році брав участь в АТО. З 2016 року викладав у вищому військовому навчальному закладі.

На початку повномасштабного вторгнення виконував бойові завдання у складі підрозділів Сил оборони Харкова.

Вітковський Ігор Володимирович, полковник ЗСУ. У Міноборони здійснює координацію та налагодження процесу залучення міжнародної військової допомоги.

Випускник Житомирського військового інституту радіоелектроніки ім. С.П. Корольова, Національного університету оборони України, Коледжу Збройних Сил Канади.

Розпочинав службу на посаді командира взводу розвідувального батальйону у Рівному. Надалі проходив службу в батальйоні РЕБ, командно-розвідувальному центрі 13 армійського корпусу, оперативному командуванні "Захід", ГУ логістики Генштабу ЗСУ, Оперативній групі ЗСУ при Групі сприяння безпеці України. Брав участь в АТО. Учасник бойових дій.

На посадах радників Патронатної служби Міністра оборони України працюють:

Давітян Діана Суренівна. З 2023 року – радниця Патронатної служби міністра оборони України. У Міністерстві оборони відповідальна за комунікації та міжнародну взаємодію.

Випускниця Інституту журналістики Київського національного університету ім. Т. Г. Шевченка, Запорізького національного університету. Працювала кореспондентом відділу "Політика" в журналі "Фокус". З 2019 до 2020 року – прессекретарка прем’єр-міністра України Олексія Гончарука.

З 2021 до 2022 року – помічниця-консультантка нардепа Рустема Умєрова. З 2022 до 2023 року – радниця Умєрова, який очолював Фонд держмайна.

Козенко Олександр Вікторович. З листопада 2023 року є радником міністра оборони України. В Міноборони займається питаннями розвитку державної авіації.

Випускник Київського національного економічного університету за спеціальністю міжнародна економіка. Працював в галузі цивільної авіації в різних авіакомпаніях, був топменеджером різних міжнародних та українських компаній. Засновник та власник декількох компаній.

З 2020-2023 роки працював радником керівника Офісу президента України.

У грудні 2023 року у розслідуванні Вihus.info йшлося, що на посаді радника Єрмака у 2021 році Козенко був залучений у президентську комісію з питань помилування. Він також разом із президентом Зеленським брав участь в обговоренні з французами моделі створення національного авіаперевізника України. У 2023 році Козенко брав участь у координаційній нараді з партнерами України щодо коаліції винищувачів.

У розслідуванні зазначається, що один з пунктів посадових обов'язків звучить: "виконує окремі доручення керівництва, що належать до його компетенції".

Журналісти зазначають, що Козенко був керівником компанії з Дніпра "Фігаро-кейтеринг". Він також опікувався фірмою Yoki — студією комплексних інтерактивних рішень для усіляких заходів і корпоративів. Брав участь Козенко у фестивалі шеф-кухарів і був засновником компанії Akrylight, яка займалася зовнішньою рекламою. Він значився власником Akrylight до кінця 2020 року. А далі він перейшов на роботу в ОПУ.

Коли журналісти зателефонували до Козенка, він попросив зателефонувати наступного тижня, а згодом прислав повідомлення з проханням надіслати йому питання у письмовому вигляді. За кілька днів Козенко надіслав відповідь, у якій відмовився пояснити, як саме потрапив до ОП і які там мав функції, пославшись на те, що "він обмежений у цьому законодавчо". Він також додав, що був керівником низки великих компаній і власником кількох бізнесів, які продав і має досвід роботи у сфері авіації понад 10 років.

"Я був і є професійним менеджером, який може керувати практично будь-якою сферою і вважаю, що робив і роблю це успішно уже понад 20 років", — заявив Козенко журналістам.

Тимошенко Кирило Владленович. З березня 2024 року призначений штатним радником міністра оборони України. Як повідомили Суспільному в МО, основний напрямок його роботи — це медіа та комунікації, координація інформаційної політики в МО та підпорядкованих структурах, а також побудова "єдиної інформаційної повістки" в Силах оборони.

Кирило Тимошенко. Фото: УНІАН

Випускник Дніпровського університету ім. Гончара. До 2019 року працював у медійному секторі у регіональних та всеукраїнських телекомпаніях. З травня 2019 по січень 2023 років обіймав посаду заступника керівника Офісу президента.

У жовтні 2022 року видання BIHUS info повідомило, що Тимошенко їздить на позашляховику "Chevrolet Tahoe", який компанія "General Motors" передала Україні для вивезення громадян із зони бойових дій і гуманітарних місій.

У липні 2023 року НАЗК склало та скерувало до суду протокол про адміністративні правопорушення стосовно колишнього заступника глави Офісу президента Кирила Тимошенка.

Агентство встановило, що він підписав листа на адресу Держприкордонслужби з проханням надати дозвіл на виїзд за кордон своєму підлеглому нібито для службового відрядження. Однак НАЗК встановило, що справжньою метою виїзду за кордон підлеглого був приватний інтерес — оформлення віз Тимошенку та його синові.

Крім того, Тимошенко протягом минулого року тричі безоплатно проживав у готельному комплексі "Emili Resort", два з яких — разом з дружиною і сином. При цьому підтвердити факт оплати за проживання на понад 45 тисяч він грн не зміг. Також експосадовець влітку 2022 року отримав безкоштовні послуги з прокату авто Porsche Taycan на суму 122 тисячі грн.

У вересні 2023 року Печерський районний суд Києва закрив адміністративну справу, пов’язану з корупцією.

Раніше BBC Україна повідомило з посиланням на джерела, що радник міністра оборони, колишній заступник голови ОПЦ Кирило Тимошенко опікуватиметься темою будівництва фортифікацій. Видання зазначає, що до російського вторгнення у 2022 році він курував стратегічну програму влади "Велике будівництво", на яку витрачали величезні суми грошей. Тож під критику щодо їхніх витрат потрапляв і сам Тимошенко.

"Питання щодо дотичності нового радника до масштабної компанії зі зведення оборонних укріплень у відомстві проігнорували", — пише видання.

Тимошенко під час спілкування з ВВС також відмовився підтвердити чи заперечити свою причетність до фортифікаційної тематики. Він заявив, що, дійсно, присутній на багатьох нарадах Міноборони з різних питань, але основна його функція – бути радником міністра з комунікаційної політики.

"Слава Богу, що це робиться", – так прокоментував він питання масштабної державної програми зі зведення оборонних рубежів, відмовившись більш детально пояснити свою роль у цій роботі.

Щодо зведення ліній оборони, то в Міноборони повідомили виданню, що дійсно ведуть моніторинг будівництва фортифікаційних споруд. Цим займається координаційний штаб, до складу якого включенні представники міністерства та ЗСУ.

"Штаб постійно здійснює взаємодію із залученими до виконання заходів замовниками будівництва та обласними військовими адміністраціями, в зоні відповідальності яких здійснюється будівництво", – йдеться у відповіді на запит.

Оборонні роботи ведуться на всіх напрямках, у всіх визначених 14 областях. Процент готовності фортифікаційних споруд у відомстві розкрити відмовились, але наголосили, що терміни будівництва встановлені як "максимально можливо стислі".

За оперативними даними, станом на 5 березня із виділених коштів вже використали близько 2 млрд гривень. Але Міноборони наголошує, що виділене фінансування (мова йде про 20 млрд гривень) не покриває загальної потреби для повного виконання будівельних робіт.