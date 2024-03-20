За останній тиждень з Великописарівської громади на Сумщині виїхало понад 200 людей. Наразі у Великописарівській громаді залишилися 80 родин, які мають дітей і не планують виїжджати.

Про це заявив начальник Сумської ОВА Володимир Артюх під час брифінгу.

Селище Велика Писарівка, Сумська область, 20 березня 2024 року. Суспільне Суми

"Планується примусова евакуація дітей із Великописарівської громади та Середино-Будської громади. Наразі подані документи для прийняття рішення на рівні держави", — сказав Артюх.

Загалом, інформації про точну кількість людей, що лишаються у Великописарівській громаді, наразі немає, уточнив Володимир Артюх. Тому що люди також виїжджають з селища самостійно.

За даними голови Великописарівської громади Людмили Бірюкової, влада буде клопотати про включення громади у зону активних бойових дій.

Селище Велика Писарівка, Сумська область, 20 березня 2024 року. Суспільне Суми

Яка оперативна ситуація у Великописарівській громаді станом на 20 березня

До нових обстрілів Великої Писарівки в громаді вже було складено 1200 актів про пошкоджене і зруйноване майно. Наразі заявки влада рекомендує подавати людям на лінію 102.

Гуманітарні місії у Великописарівську громаду не приїжджають через щільні обстріли РФ. За словами Людмили Бірюкової, ще є запаси раніше завезеної гуманітарної допомоги. Швидка допомога туди не доїжджає. Евакуацією займається Нацполіція, відділ цивільного співробітництва ЗСУ та селищна рада.

З 24 населених пунктів громади у 20 — немає світла.

"Газопостачання відсутнє у Великій Писарівці, Олександрівці. Простіше сказати де воно є", — додала Людмила Бірюкова.

В Сумській ОВА повідомили, що наразі у Великій Писарівці залишилося до 400 людей.

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