За останній тиждень з Великописарівської громади на Сумщині виїхало понад 200 людей. Наразі у Великописарівській громаді залишилися 80 родин, які мають дітей і не планують виїжджати.
Про це заявив начальник Сумської ОВА Володимир Артюх під час брифінгу.
"Планується примусова евакуація дітей із Великописарівської громади та Середино-Будської громади. Наразі подані документи для прийняття рішення на рівні держави", — сказав Артюх.
Загалом, інформації про точну кількість людей, що лишаються у Великописарівській громаді, наразі немає, уточнив Володимир Артюх. Тому що люди також виїжджають з селища самостійно.
За даними голови Великописарівської громади Людмили Бірюкової, влада буде клопотати про включення громади у зону активних бойових дій.
Яка оперативна ситуація у Великописарівській громаді станом на 20 березня
До нових обстрілів Великої Писарівки в громаді вже було складено 1200 актів про пошкоджене і зруйноване майно. Наразі заявки влада рекомендує подавати людям на лінію 102.
Гуманітарні місії у Великописарівську громаду не приїжджають через щільні обстріли РФ. За словами Людмили Бірюкової, ще є запаси раніше завезеної гуманітарної допомоги. Швидка допомога туди не доїжджає. Евакуацією займається Нацполіція, відділ цивільного співробітництва ЗСУ та селищна рада.
З 24 населених пунктів громади у 20 — немає світла.
"Газопостачання відсутнє у Великій Писарівці, Олександрівці. Простіше сказати де воно є", — додала Людмила Бірюкова.
В Сумській ОВА повідомили, що наразі у Великій Писарівці залишилося до 400 людей.
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