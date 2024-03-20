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Зарізав, розчленував, а рештки замурував у гаражі: у Києві батька підозрюють у вбивстві сина
ВБИВСТВОКРИМІНАЛПРОКУРАТУРАРегіони

Зарізав, розчленував, а рештки замурував у гаражі: у Києві батька підозрюють у вбивстві сина

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Київська міська прокуратура
Київська міська прокуратура. Фото: Київська міська прокуратура

Дніпровська окружна прокуратура Києва повідомила про підозру 55-річному місцевому жителю. Його звинувачують в умисному вбивстві.

Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

Слідство встановило, що у січні 2024 року до підозрюваного в гості прийшов його син. Під час застілля на кухні між чоловіками виник конфлікт, в результаті якого батько завдав смертельний удар ножем своєму 30-річному сину.

Надалі, щоб приховати злочин, чоловік переніс тіло сина у ванну кімнату, де протягом кількох днів розчленовував труп на частини та виносив їх з квартири в пакетах та сумках до сміттєвих баків.

"Відділивши голову та кінцівки від тулуба, підозрюваний замурував їх у власному гаражі, де їх згодом і знайшли правоохоронці", — йдеться у повідомленні.

Наразі чоловіку повідомили про підозру в умисному вбивстві і обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. За ч.1 ст.115Умисне вбивство Кримінального кодексу України йому загрожує до 15 років позбавлення волі.

Що відомо про інші випадки нападів та вбивств у Києві

Чоловік у Києві напав на водія маршрутки. Поки поранений в крові просив допомогу, зловмисник викрав усю виручку та втік.

Київські оперативники затримали підозрюваного у розбійному нападі і пограбуванні жінки. Потерпіла отримала кошти за продаж квартири. Нападник підстеріг її в під'їзді і відібрав усі гроші.

Також у столиці правоохоронці затримали підозрюваного, який задушив свою сестру. Після скоєного чоловік обікрав помешкання та втік. Наразі йому загрожує довічне позбавлення волі.

34-річного киянина, поліція підозрює у вбивстві пенсіонера. Чоловік понад 10 років доглядав за ним і отримував гроші від родичів. Під час чергового конфлікту підозрюваний спочатку побив, а потім задушив літнього чоловіка.

Українські правоохоронці викрили громадянина іноземної держави, який замовив убивство власника стоматологічного бізнесу в Києві. Слідство встановило, іноземець підшукав кілера і оплатив його "роботу". Підозрюваного затримали, йому загрожує довічне ув'язнення.

У столиці засудили чоловіка, який удруге скоїв убивство. Згідно із вироком, він має провести за ґратами 14 років. Обвинувачений під час вживання спиртних напоїв посварився зі знайомим та задушив його петлею.

Також засудили до довічного позбавлення волі чоловіка, який вбив двох жінок. Обвинувачений вирішив позбавити життя знайому та її доньку для того, щоб заволодіти їхнім майном. Одну він убив струмом, іншу — задушив.

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