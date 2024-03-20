Дві аварії у Хмельницькому: є травмовані

Вчора, 19 березня, у Хмельницькому сталося дві дорожньо-транспортні пригоди. Травмувались двоє пішоходів, серед яких 14-річний підліток і 58-річна місцева жителька.

Про це Суспільне Хмельницький розповіла начальниця сектору комунікації головного управління Національної поліції у Хмельницькій області Інна Глега.

За її словами, одна аварія сталася у центрі Хмельницького.

Аварія, що сталася на вулиці Свободи, 19 березня, Хмельницький. Поліція Хмельницької області

"19 березня, близько 08:00 години 33-річна водійка автомобіля "Mazda", рухаючись по вул. Свободи, допустила наїзд на 58-річну місцеву жительку, яка перетинала проїжджу частину дороги по регульованому пішохідному переході. В результаті аварії пішохідка отримала тілесні ушкодження і була доставлена до лікарні", — пояснила Інна Глега.

Завідувач травмпункту Хмельницької міської лікарні Руслан Колєсніков зазначив, травмованій жінці наклали гіпс. Від госпіталізації вона відмовилась, буде лікуватися амбулаторно.

"У пацієнтки закритий перелом зовнішнього виростка лівої великогомілкової кістки зі зміщенням. У стаціонар лягати відмовилась. Тому ми її направили на лікування у поліклініку за місцем проживання", — розповів Руслан Колєсніков.

Начальниця сектору комунікації головного управління Національної поліції у Хмельницькій області пояснила, інша дорожньо-транспортна пригода сталась у мікрорайоні Ракове.

"Ще одна аварія сталася по вул. Довженка. На нерегульованому пішохідному переході 36-річний водій мікроавтобуса "Mercedes-Benz" травмував 14-річного підлітка. Його госпіталізували до Хмельницької міської дитячої лікарні", — зазначила Інна Глега.

За словами медичної директорки Хмельницької міської дитячої лікарні Катерини Дем’яник, наразі травмований підліток перебуває в отоларингологічному відділенні.

"Стан пацієнта важкий стабільний. Ним займається мультидисциплінарна команда медичних спеціалістів. Хлопчик потребує динамічного спостереження отоларинголога, щелепно-лицевого хірурга, нейрохірурга і невролога", — розповіла Катерина Дем’яник.

Начальниця сектору комунікації головного управління Національної поліції у Хмельницькій області пояснила, за обома фактами слідчі відкрили кримінальні провадження за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України й наразі встановлюють усі обставини подій.

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