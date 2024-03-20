На Запорізькому напрямку загинув боєць з Івано-Франківщини Дмитро Морозов

Поблизу села Вербове Запорізької області загинув військовослужбовець з Тлумацької громади, що на Івано-Франківщині, Дмитро Морозов.
Цю інформацію у коментарі Суспільному підтвердив секретар Тлумацької міської ради Михайло Кудерський.
З його слів, Дмитро Морозов народився 24 березня 1994 року. Жив у селі Братишів.
Боєць служив у військовій частині А4940. З 13 березня 2024 року його вважали безвісти зниклим.
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