У Запоріжжі вперше піднявся рівень води в Дніпрі після підриву Каховської ГЕС

Вперше після підриву російськими військовими Каховської ГЕС дніпровські пороги та береги Хортиці у Запоріжжі — майже затоплені. Це сталося через весняне водопілля, розповів Суспільному виконувач обов’язків завідувача сектору охорони природи національного заповідника “Хортиця” Михайло Муленко.

За його словами, рівень води у річці Дніпро у Запоріжжі майже повернувся до своїх “звичних” позначок після підриву окупантами Каховської ГЕС:

Михайло Муленко, виконувач обов’язків завідувача сектору охорони природи національного заповідника “Хортиця”. Фото: Суспільне Запоріжжя

"За 70, майже 80 років вода повернулася до того самого Великого Лугу, в природній спосіб. Ну, майже в природній. Тобто це — саме водопілля. Зараз ми можемо бачити підняття від отого мінімального десь на 3-3,5, інколи навіть на 4 метри. Тобто пів-метра-метр нижче ніж те, що було при Каховському водосховищі".

За словами Михайла Муленка, наповнився Дніпро у Запоріжжі за рахунок талої води, що накопичилася у сховищах вище за течією. Зараз вона вже заповнює малі річки Запоріжжя та заплави на Хортиці. Науковець каже: у самому Каховському водосховищі вже також є вода:

Берег річки Дніпро. Фото: Суспільне Запоріжжя

"Утворюється досить велика водойма в межах Василівки, Кам’янко-Дніпровки, Нікополя. Мілководна частина Каховського водосховища, яка розташована безпосередньо в Запорізькій області, тобто від Запоріжжя до майже Василівки, були мілководдя. Вони так і залишаються суходолом".

І це водопілля вже має чималий вплив на природу берегів як Дніпра, так і Каховського водосховища, каже Михайло Муленко:

"Верба, тополя. Коли вони два місяці знаходяться під водою — воно їм не шкодить, вони не гинуть. І як тільки вода сходить — вони одразу починають далі ще швидше рости. Олені, косулі заходять на територію колишнього водосховища. Пагони верби, для них це майже делікатес. Можливий негативний фактор. Завдяки тому, що ця територія суходолом з’єднується з материком, хижаки можуть туди зайти".

Берег річки Дніпро. Фото: Суспільне Запоріжжя

Михайло Муленко каже: археологічно-дослідницьку діяльність на острові через водопілля призупиняти не будуть, втім, надалі працювати фахівцям доведеться значно швидше:

"Відбувається вторинна руйнація новоутвореного берега. Пісок змивається, артефакти вилазять на поверхню. Нові артефакти ми повинні знайти раніше, ніж шукачі скарбів. Якщо якісь знахідки будуть пошкоджені, рятівні роботи необхідно проводити терміново на місці. Є законсервовані пам’ятки підводної археології. Вони знаходяться як раз в зоні дії течії.

Водопілля, за словами Михайла Муленка, триватиме до кінця травня. Та вже в липні рівень води у Дніпрі знову впаде до того рівня, який був торік влітку — після підриву окупантами Каховської ГЕС.

Підрив Каховської ГЕС. Що відомо

6 червня, армія РФ підірвала Каховську ГЕС, внаслідок чого різко почав знижуватися рівень води. Це спричинило загрозу ядерній безпеці на території ЗАЕС.

6 червня під час брифінгу у ЗОВА повідомили, що загрози щодо забезпечення водою немає.

Міський голова Мелітополя Іван Федоров відреагував на підрив дамби Каховської ГЕС : "Це екологічна катастрофа. Ворог робить все, аби після деокупації регіон не розвивався".

У Міністерстві охорони здоров'я повідомили, що після підриву Каховської ГЕС на Запоріжжі спостерігатиметься мор риби.

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