На Золотоніщині безоплатно щеплять котів та собак. Золотоніська держлікарня ветеринарної медицини для цього отримала 27 тисяч доз вакцини від сказу.

Бригади лікарів самостійно обходять будинки, тож вести тварин на щеплення не потрібно, розповіла Суспільному начальниця закладу Валентина Середа.

Лабрадор Плюшка до щеплення вже звик, адже господар Володимир робить йому їх щороку. На думку власника собаки, це важливо:

"Я свого Плюшку щеплюю щороку. За його здоров'я переживаю, адже це найголовніше".

Ветеринари приїхали на вакцинацію тварин від сказу. Суспільне Черкаси/Дарія Шевченко

У сусідньому дворі, на приїзд медиків, чекав господар двох кішок. За його словами, вони обидві мають поганий характер.

"Цей гад може кусатися і дряпатися. Я його не просто так замотав. Інший кіт буде спокійніший, але не факт".

У Олександра Попова два роки тому від сказу помер собака. У 2024 пан Олександр вирішив запобігти можливому інфікуванню двох своїх кішок й вакцинував їх.

Ветеринар щеплює тварину від сказу. Суспільне Черкаси/Дарія Шевченко

"Щоб захворювання не розходились, бо ходить всякий сказ і тому подібне. Тим паче коти вдома живуть, їх не важко зловити й вакцинувати".

Вакцинацію планували зробити два місяці тому, та через хворобу довелось її відкласти, розповіла власниця пса Валентина.

"Ми ходили до лікаря, і я його особисто колола і він відійшов і це даємо перший раз вакцину від сказу".

Щеплений кіт на руках у господарки. Суспільне Черкаси/Дарія Шевченко

Ті, хто робив щеплення вперше, повторну дозу отримають через три тижні, решта — через рік — розповіла начальниця районної ветлікарні Валентина Середа. Вакцина, яку пропонують лікарі безоплатна, виготовлена в Україні.

"Не кожен в змозі прийти у ветлікарню, ми так практикуємо дуже багато років, починаючи із 7 годин ранку і пішли".

Ветеринар щеплює кота від сказу. Суспільне Черкаси/Дарія Шевченко

Аби запобігти сказові, процедуру треба повторювати щороку, пояснила Валентина Середа.

"Якщо тваринки мешкають біля лісу — вони більше наражаються на небезпеку, а саме бути зараженим сказом. Це невиліковна хвороба – летальність 100%. Якщо улюбленець здоровий, то і господар спокійний за себе".

На Золотоніщині щеплюють тварин від сказу. Суспільне Черкаси/Дарія Шевченко

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