На Лимано-Куп'янському напрямку росіяни відновили штурмові дії й 24 рази пробували прорвати оборону українських військових.

Про це в етері "Суспільне. Студія" 20 березня розказав помічник начальника прикордонного загону "Сталевий кордон" Іван Шевцов.

"Початок останнього місяця був інтенсивний. Ворог активно здійснював свої атаки як на Лиманському, так і на Куп'янському напрямку, але потім сили в нього скінчилися. Протягом останнього тижня активних дій, особливо на Куп'янському напрямку ворог не вів, інколи там не було атак, іноді — дві-три. Буквально вчора ворог знову активізувався досить суттєво — здійснив 24 атаки: 10 — на Куп'янському напрямку поблизу Синьківки, інші — на Лиманському", — говорить Шевцов.

Також ворог суттєво активізувався у використанні своєї артилерії: 808 снарядів випустив по прикордонних населених пунктах та позиціях Сил оборони.

Шевцов зазначив, що 19 березня росіяни не використовували активно бронетехніку — завадила погода: "Переважна більшість штурмів була піша. Сьогодні сприятливі умови, думаю, будуть, і ворог буде йти на штурми з використанням техніки".

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