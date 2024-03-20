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У Полтаві влаштували прощання зі спецпризначенцем Юрієм Кононенком
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У Полтаві влаштували прощання зі спецпризначенцем Юрієм Кононенком

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Полтавець Юрій Кононенко загинув на війні з РФ: що відомо
Рідні під час прощання із військовим Юрієм Кононенком у Полтаві, 20 березня 2024. Суспільне Полтава

20 березня у Полтаві влаштували панахиду за військовослужбовцем Юрієм Кононенком. Він загинув під час захисту України від російського вторгнення.

Відспівувати полеглого військового розпочали близько 10:00. Прощання організували у приміщенні Свято-Успенського собору ПЦУ. Про це з місця події повідомив Кореспондент Суспільного.

У Полтаві попрощалися із солдатом Юрієм Кононенком
Портрет загиблого воїна Юрія Кононенка. Суспільне Полтава

Юрієві Кононенкові було 40 років. Він народився у селищі Опішня, навчався у Полтавському нафтовому газорозвідувальному технікумі, а потім працював в управлінні бурових робіт у Полтаві. До війська Юрій Кононенко пішов у травні 2022-го, мав звання солдат. Служив на посаді номера обслуги роти спецпризначення. Про це Суспільному повідомив начальник групи морально-психологічного забезпечення міського терцентру комплектування Сергій Шкурупій.

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Із військовим Юрієм Кононенком попрощалися у соборі ПЦУ в Полтаві, 20 березня 2024 Суспільне Полтава
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Із військовим Юрієм Кононенком попрощалися у соборі ПЦУ в Полтаві, 20 березня 2024 Суспільне Полтава
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Із військовим Юрієм Кононенком попрощалися у соборі ПЦУ в Полтаві, 20 березня 2024 Суспільне Полтава

Загинув 14 березня 2024-го. Це сталося під час виконання бойового завдання біля селища Урожайне Донецької області, повідомив раніше Суспільному речник Полтавського обласного ТЦК та СП Роман Істомін.

У захисника лишилися, зокрема, батьки, сестра, дружина і син. Поховають воїна на Затуринському кладовищі Полтавської громади. Про це розповів Суспільному спеціаліст цивільного захисту та військово-мобілізаційної роботи Опішнянської селищної ради Олексій Каніболоцький.

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