У Канаді Сенат схвалив оновлену Угоду про вільну торгівлю з Україною

Сенат парламенту Канади схвалив оновлену Угоду про вільну торгівлю між Україною та Канадою (CUFTA).

Про це повідомила Пані посол України в Канаді Юлія Ковалів.

“Сенат парламенту Канади прийняв у третьому читанні законопроєкт C-57, яким імплементується модернізована Угода про вільну торгівлю між Україною та Канадою (CUFTA), підписану 22 вересня 2023 під час візиту президента України Володимира Зеленського до Оттави”, — написала Ковалів у Фейсбуці.

Вона відзначила, що раніше у лютому Палата Громад парламенту Канади підтримала угоду більшістю голосів підтримала Угоду та направила її до Сенату для затвердження.

Далі Угода буде направлена до офісу Генерал-губернатора Канади для отримання Royal Assen (“королівської згоди”), що має завершити процедуру ратифікації CUFTA в Канаді, пояснила дипломатка.

За її словами, модернізована Угода про вільну торгівлю, яка включає розділи з цифрової торгівлі, фінансових послуг та захисту інвестицій, стане важливим інструментом сприяння українським компаніям у виході на канадський ринок та участі канадських компаній у відбудові.