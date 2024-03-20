На Черкащині знайшли яр з шафранами: планують створити памʼятку природи

На Черкащині, біля міста Камʼянка, у березні 2024 року екологи знайшли яр з червонокнижними рослинами — шафраном сітчастим. Там планують створити памʼятку природи.

Про це у Facebook повідомила пресслужба Київського еколого-культурного центру.

Шафран сітчастий занесений до Червоної книги України у статусі "Неоцінений". За інформацією пресслужби, місце з рідкісними рослинами екологам повідомили небайдужі громадяни через Facebook.

Яр з шафраном сітчастим біля Камʼянки, березень 2024 року. Київський еколого-культурний центр

"Під час чергової своєї наукової експедиції з вивчення та охорони рідкісних рослин біля м. Камʼянка Черкаській області, Київський еколого-культурний центр (КЕКЦ) знайшов яр з шафраном сітчастим. На нього нам вказали наші підписники, за що ми їм вдячні", — повідомили в пресслужбі.

За інформацією КЕКЦ, шафран сітчастий занесений до Червоної книги України та підлягає охороні.

"Багато місць зростання шафрану знищується розорюванням степів. Тому тут ми створюватимемо пам'ятку природи для її охорони", — додали в пресслужбі.

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