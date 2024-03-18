На Черкащині знайшли популяцію червонокнижної рослини

Поблизу села Поташня на Канівщині, працівники Київського еколого-культурного центру знайшли ліс з черемшею. Ця рослина занесена до Червоної книги України, як вид, що зникає.

Як розповіли у пресслужбі центру, рослин черемші стає менше, коли ліс, де вона зростає, вирубують.

Екологи КЕКЦ повідомили, що виявлене місце охоронятимуть:

"Під час чергової своєї наукової експедиції з вивчення та охорони рідкісних рослин у села Поташня Черкаській області Київський еколого-культурний центр знайшов ліс з черемшею. На неї нам вказали підписники".

У пресслужбі центру додали, що тут створять пам'ятку природи для того, щоб охороняти рослини у майбутньому.

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