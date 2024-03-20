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У Мінсоцполітики розробили експериментальний проєкт для ВПО з субсидіями на оренду житла
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У Мінсоцполітики розробили експериментальний проєкт для ВПО з субсидіями на оренду житла

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ВПО на Закарпатті
Вимушені переселенці в хостелі для переселенців Великоберезнянської територіальної громади (Закарпатська обл.), 17 серпня 2022 року. Фото: УНІАН

Міністерство соціальної політики України розробило експериментальний проєкт щодо надання субсидії на оплату оренди житлового приміщення для внутрішньо переміщених осіб або тих, у кого житло зруйноване або пошкоджене. Така ініціатива має на меті полегшити життя людям у складних життєвих обставинах.

Про це розповіла в ефірі національного телемарафону "Єдині новини" міністерка соціальної політики Оксана Жолнович.

Згідно з проєктом постанови Кабміну, розмір субсидії залежатиме від вартості оренди в регіоні, куди люди перемістилися.

"Розмір субсидії буде залежати від вартості житла в конкретному регіоні і кількості людей, яким це житло потрібно. Якщо це велика родина, то ми будемо рахувати 13,5 кв. м на кожну людину, плюс загальну площу для всієї сім’ї, яку вони використовують. Порахуємо середньоукраїнську вартість оренди житла і помножимо на коефіцієнт, який ми спеціально замовили в міжнародних організацій. Вони провели дослідження, де визначили коефіцієнти вартості залежно від регіону. Так ми виведемо об’єктивну вартість оренди, яка може бути в тому чи іншому регіоні", — розповіла міністерка.

За проєктом, субсидія призначатиметься лише у випадку, якщо витрати сім'ї на оренду перевищують 30% їхніх доходів. Цей показник може змінюватися залежно від реального рівня доходів.

"Ми будемо розраховувати — 20 чи 30% сукупного доходу родини мають витрачати на оренду. Якщо більше, то далі ми покриваємо своїм коштом. Так само, якщо більше ніж 15% доходу родини йде на комуналку, решту покриває держава", — підкреслила Оксана Жолнович.

Планується встановити соціальний стандарт площі орендованого житла на кожну особу і на сім'ю, а також середню ціну за оренду 1 квадратного метра житлової площі. Ці дані використовуватимуться для розрахунку субсидії.

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